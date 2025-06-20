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Путин рассказал о кратном увеличении производства военной техники

Ведомости

Оборонно-промышленный комплекс России набрал высокий темп, кратно увеличил объемы производства и активно осваивает новые виды вооружений. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружения и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность», – сказал президент.

Президент также подтвердил, что Россия намерена продолжать развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами.

Глава государства в ходе выступления отметил важность ускоренного внедрения гражданских разработок в сферу обороны. Также он обратил внимание на необходимость технологического сопряжения гражданского и оборонного секторов. По его словам, в современных условиях граница между ними постепенно стирается, а во многих странах ее практически не существует.

Путин добавил, что в России уже есть компании, которые проходят путь от идеи до готового продукта за несколько месяцев, и именно на такие темпы должен ориентироваться ОПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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