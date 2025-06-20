Путин рассказал о кратном увеличении производства военной техники
Оборонно-промышленный комплекс России набрал высокий темп, кратно увеличил объемы производства и активно осваивает новые виды вооружений. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружения и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность», – сказал президент.
Президент также подтвердил, что Россия намерена продолжать развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами.
Глава государства в ходе выступления отметил важность ускоренного внедрения гражданских разработок в сферу обороны. Также он обратил внимание на необходимость технологического сопряжения гражданского и оборонного секторов. По его словам, в современных условиях граница между ними постепенно стирается, а во многих странах ее практически не существует.
Путин добавил, что в России уже есть компании, которые проходят путь от идеи до готового продукта за несколько месяцев, и именно на такие темпы должен ориентироваться ОПК.