Путин рассказал о кратном увеличении производства военной техники

Глава государства в ходе выступления отметил важность ускоренного внедрения гражданских разработок в сферу обороны. Также он обратил внимание на необходимость технологического сопряжения гражданского и оборонного секторов. По его словам, в современных условиях граница между ними постепенно стирается, а во многих странах ее практически не существует.