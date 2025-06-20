Выступление Путина на ПМЭФ-2025. Онлайн

Выступление Путина на ПМЭФ-2025. ОнлайнОт снижения бедности до ОПК и новой мировой модели развития
16:44. Путин завершил выступление.
16:43. Доля стран БРИКС в глобальной экономике составляет 40%, и эта доля будет только расти: «Это медицинский факт». Необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций и без принципов неоколониализма. Путин подчеркнул: речь не идет о модернизации механизмов эпохи глобализации, они уже устарели.
16:39. Наш ОПК набрал хороший темп, предприятия увеличили выпуск продукции и осваивают новые виды вооружений, подчеркнул Путин. Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил, оснащать их по последнему слову техники. Также страна будет наращивать военно-техническое сотрудничество с дружественными государствами. «Причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей под ключ», – подчеркнул президент.
16:34. В современном мире разница между «оборонкой» и гражданским сектором все меньше, в некоторых странах ее нет совсем. Нужно уходить от деления компаний на работающие только в сфере обороны или гражданского производства. Путин поручил быстрее внедрять гражданские разработки в военной сфере, по возможности обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов. У некоторых российских компаний время от идей до реализации продукта сократилось до месяцев, на такие стандарты должен ориентироваться и ОПК, подчеркнул президент.
16:30. Путин заявил о необходимости сделать использование цифрового рубля массовым – гражданами, бизнесом, банками.
16:29. В России планируется создать цифровую национальную логистическую транспортную платформу.
16:27. У России есть успешные примеры электронных площадок, власти продолжат создавать условия для развития платформ, заявил Путин. Регулирование офлайн-магазинов в России во многом устарело и не соответствует современным условиям. Он попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах.
16:26. За прошлый год предприниматели зарегистрировали 77 000 новых брендов, это на 12% больше, чем раньше. Сейчас в стране в целом уже около миллиона действующих товарных знаков. Власти будут поддерживать новые российские бренды, заверил Путин.
16:21. Экономика России должна стать более технологичной. Совокупные затраты бизнеса и государства на исследования и разработки к 2030 г. должны вырасти не менее чем до 2% ВВП, отметил Путин. Конкурентоспособность отраслей российской экономики должна базироваться на отечественных технологиях. За два года количество заявок на регистрацию изобретений выросло на 13%.
16:18. Путин призвал кардинально минимизировать издержки бизнеса. Стране нужно «новое качество инвестиционного климата». К 2030 г. Россия должна войти в двадцатку лучших стран по условиям ведения бизнеса, подчеркнул он. «Мы хотим стать сильнее», – сказал Путин.
Президент также привел рейтинг инвестиционного климата. Его возглавляет Москва. Татарстан и Нижегородская область заняли второе место с одинаковым результатом, причем их нынешние параметры оказались выше, чем были у столицы в прошлом году, заявил Путин.
16:15. Путин обратил внимание на тот факт, что за прошлые десятилетия были накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Он предложил запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в РФ миллионов тонн вредных отходов. «Технологии на этот счет имеются, надо их использовать. Таким образом, бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать накопленный экологический вред и при этом стимулировать развитие отечественной инфраструктуры», – сказал президент.
16:14. Путин предложил объединить ресурсы программ льготного кредитования, создания туристической инфраструктуры и сохранения объектов культурного наследия. Он поручил распространить на эти проекты механизм «зонтичных» поручительств.
16:13. Путин поручил правительству и регионам подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики и подумать над отдельным федеральным проектом.
16:09. Путин считает, что пока в России недостаточный уровень зарплат. Повышение зарплат важно для всей экономики, так как стимулирует спрос. Для увеличения доходов необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, чтобы у них была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы, отметил президент.
16:05. Мы достигли рекордно низкого за всю историю страны уровня бедности: 7,2% – это 10,5 млн человек. В 2000 г. уровень бедности составлял 29% – 42,3 млн человек. Следующая цель – снизить этот показатель до 5% и далее.
16:02. Молодежная безработица в России составляет 7,5%, это один из лучших показателей в мире. Растет занятость среди молодых людей, которые только выходят на рынок труда. Растет занятость там, где формируется конечный продукт, – в обрабатывающих отраслях и IT, а в госсекторе снижается.
16:00. Необходимо изменение характера занятости и структуры потребления – речь о переходе к экономике высоких заработных плат. Количество занятых в России выросло на 2,4 млн человек, безработица составляет 2,3%, в регионах Северного Кавказа сократилась сразу в два раза. Это исторический минимум, подчеркнул Путин.
15:57. Инфляция в России снизилась ниже 10% благодаря действиям ЦБ и правительства. Годовая инфляция на 16 июня составила 9,6%, таргетирование инфляции продолжается. «Инфляционная динамика развивается лучше ожиданий рынка», – отметил президент. ВВП РФ прибавил 1,5% в годовом выражении за первые четыре месяца этого года. Путин поручил ни в коем случае не допустить стагнации или рецессии российской экономики.
15:55. Россия занимает четвертое место по ВВП в мире и первое – в Европе. «Наша экономика не просто уверенно развивается, но становится более качественной, сложной и многогранной. Представления о России как сырьевой экономике явно устарели и уходят в прошлое», – отметил президент.
15:52. Путин отметил, что в последние годы рост ВВП России шел темпами, опережающими показатели развитых стран, – более 4%. Вклад сырьевой составляющей в экономику России уже не является определяющим. Прирост ненефтегазового ВВП в 2024 г. 4,9%, цифры весомые. Рост ВВП России завязан далеко не только на ОПК.
15:51. Президент сообщил, что представители 145 стран и территорий участвуют в этом году в ПМЭФе. Путин отметил тектонические изменения в глобальной экономике и демографии как о глобальных вызовах.
15:49. Началось выступление Путина.
15:48. К гостям обращается модератор дискуссии Надим Котеич. Он дал слово Путину.
15:46. Владимир Путин вышел на сцену.
15:20. Организаторы запустили ролик о многополярном мире.
15:23. Организаторы попросили гостей занять свои места: «Пленарное заседание начинается».
15:10. По громкоговорителю сообщили, что пленарное заседание начнется в ближайшее время.
14:41. Гостей запустили в зал. Они занимают свои места.
14:38. Сейчас Путин на площадке ПМЭФа проводит переговоры с сыном короля Бахрейна Насером Бен Хамадом Аль Халифой.
«К сожалению, наша сегодняшняя встреча проходит на фоне эскалации напряженности в вашем регионе. Мы все с тревогой следим за тем, что там происходит, наверняка об этом еще тоже поговорим. В связи с этим прекрасно понимаю, как много работы в эти дни и на вас ложится как на советника по национальной безопасности. Несмотря на чрезвычайную занятость, вы здесь, среди нас, и для нас нет ничего лучшего. Это является самым лучшим подтверждением внимания, которое Бахрейн уделяет развитию отношений с Российской Федерацией», – обратился российский президент к делегации Бахрейна.
14:15. Как передает корреспондент «Ведомостей», гости начинают собираться перед входом в зал. Одними из первых пришли талибы.
14:09. Возле зала, в котором пройдет пленарная сессия, выстроилась огромная очередь. Как сообщают корреспонденты «Ведомостей», гостей пока не пускают.
О чем будет говорить Путин
Накануне пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что речь главы государства будет объемной. В ней Путин даст оценку состояния экономики России и обозначит основные направления ее дальнейшего развития.
Еще одной важной частью выступления станут «оценки всей международной палитры, в рамках которой наша экономика существует и развивается». Также президент, как ожидается, затронет вопрос нынешней ключевой ставки ЦБ. Ее высокий уровень (20%) неоднократно критиковался представителями бизнеса и власти.
После выступления президент будет отвечать на вопросы. По словам Пескова, ожидается «интересная сессия ответов».
В рамках пленарного заседания также запланированы выступления президента Индонезии Прабово Субианто, советника по национальной безопасности, командующего Королевской гвардией королевства Бахрейн сына короля Насера бен Хамада Аль Халифы, заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна и вице-президента ЮАР Пола Машатиле.
После завершения работы на пленарном заседании Путин встретится с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайтамом Аль-Гайсом.
О чем говорил Путин в прошлом году
Главной темой выступления президента в 2024 г. была необходимость формирования многополярного мира, основанного на равноправии и уважении культурного многообразия. Путин говорил о структурных изменениях в экономике России, расширении внешнеэкономических связей с Азией, Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой. Также были анонсированы меры поддержки IT-компаний, семейной ипотеки, индексации МРОТа и пенсий работающим пенсионерам.
ПМЭФ-2025
Мероприятие проходит с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».