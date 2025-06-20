Выступление Путина на ПМЭФ-2025. Онлайн

«К сожалению, наша сегодняшняя встреча проходит на фоне эскалации напряженности в вашем регионе. Мы все с тревогой следим за тем, что там происходит, наверняка об этом еще тоже поговорим. В связи с этим прекрасно понимаю, как много работы в эти дни и на вас ложится как на советника по национальной безопасности. Несмотря на чрезвычайную занятость, вы здесь, среди нас, и для нас нет ничего лучшего. Это является самым лучшим подтверждением внимания, которое Бахрейн уделяет развитию отношений с Российской Федерацией», – обратился российский президент к делегации Бахрейна.