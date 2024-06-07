Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФа-2024. Главное

«С 1 января текущего года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством. И на них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить, а именно увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до 10 лет», – заявил Путин.