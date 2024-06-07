Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФа-2024. Главное

Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФа-2024. ГлавноеРечь президента посвящена достижениям экономики, проблемам, ориентирам на будущее – Кремль
В зале конгрессов «Экспофорума» началось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина. Модерирует его политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов.
Выступление президента будет посвящено экономике страны – достижениям, экономическим проблемам, ориентирам на будущее, сообщали журналистам в Кремле. «Форум экономический, поэтому, разумеется, участникам форума интересно узнать, прежде всего, оценку главы государства состояния экономики в стране», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На пленарном заседании также запланированы выступления президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры и президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.
Караганов на открытии заседания отметил, что перед Путиным стоит задача «не только победить, но и спасти мир, который катится и который валит к мировой войне».
В начале выступления Путин отметил, что между странами началась гонка за укрепление своего суверенитета.
О технологических преобразованиях
«По традиции форум в Санкт-Петербурге дает возможность не только завязать деловые контакты, договориться о сотрудничестве или дать старт перспективным проектам, но и в открытой дискуссии обменяться мнениями по актуальным тенденциям на глобальных и региональных рынках, сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире», – сказал президент.
Страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, указал российский лидер, пытаются «всеми силами, правдами и неправдами», сохранить ускользающую роль гегемона. В целом, считает Путин, здесь нет ничего необычного, но «правдами – это хорошо, неправдами – никуда не годится».
Сейчас в мире, отметил президент, наблюдается взрывной технологический рост, он серьезно меняет управленческие, производственные процессы. Очевидно, что в полной мере воспользоваться преимуществами технологического прогресса смогут те страны, которые не только производят новые решения, но и способны обеспечить их быстрое, опережающее внедрение.
«Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления», – сказал Путин.
Процессы начинают разворачиваться и в вооруженных силах, где также необходим высокий темп технологического обновления. «Это важнейший определяющий вопрос для нашей страны», – подчеркнул Путин.
В современных условиях и в долгосрочной перспективе роль, вес и будущее государств, уверен глава государства, зависит от того, насколько эффективно они смогут ответить на глобальные вызовы, реализовать внутренний потенциал, использовать свои конкурентные преимущества и нивелировать слабые стороны, сохранить и укрепить партнерские отношения с другими государствами.
О России как ключевом экономическом игроке
Несмотря на все санкции, Россия остается ключевым экономическим игроком мировой торговли, активно развивает логистику. Рост торговли со странами Азии составил 60%, а на долю дружественных стран приходится 3/4 товарооборота России. Особое внимание, считает российский лидер, нужно обращать на экономику быстрорастущих государств – именно им предстоит определять будущее в глобальной экономике.
В 2023 г. совокупный ВВП стран ЕврАзЭС вырос на 3,8%, а объем взаимной торговли – на 4,7%. Причем его структура, отмечает Путин, качественно улучшилась: выросли поставки готовой высокотехнологичной продукции.
«Именно такой несырьевой, неэнергетический экспорт из России мы будем активно поддерживать. К 2030 г. его объем должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 г», – подчеркнул президент РФ.
Причем речь идет не только о количественном увеличении экспортных поставок, но и о товарах высоких переделов; не только о выходе российских компаний на новые глобальные рынки, а о расширении географии сотрудничества. Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнерства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг с подготовкой национальных кадров, локализацией производств, инженерийным сопровождением, техническим сервисом, страхованием.
О транспортных связях
Путин также заявил о важности развития транспортных связей для освоения новых рынков – так на восточном направлении, в Китай, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, основным проектом является развитие Восточного полигона железных дорог. К 2030 г. его провозная способность должна вырасти до 210 млн т, а к 2032 г. – до 270 млн т.
Президент также побещал активно развивать железнодорожные направления на Востоке и Юге России, а также Северного морского пути. К 2030 г. объем перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через территорию РФ, указал Путин, вырастет в полтора раза по сравнению с 2021 г.
О платежной системе
Говоря о платежной инфраструктуре, Путин констатировал, что доверие к западным платежным системам основательно подорвано, причем самими западными странами.
«В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилась вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях. Она приближается сегодня к 40%», – сообщил глава государства, добавив, что прорабатывается формирование независимой платежной системы в рамках БРИКС, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениями и внешнему санкционному вмешательству.
О конкурентоспособности российской продукции
По итогам 2023 г., напомнил Путин, рост ВВП России составил 3,6%, а за I квартал текущего года – 5,4%. То есть темпы РФ превышают среднемировые. Особенно важно, подчеркнул глава государства, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями.
«Мы поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, буквально на той неделе Мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии», – сообщил Путин, добавив, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать и усиливать, ведь другие страны тоже не стоят на месте.
Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности российской продукции, причем и на внешних рынках, и на внутреннем. Результатом развития такой модели должно стать снижение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 г. – «динамика, в принципе, у нас хорошая», – считает Путин. Он также подчеркнул, что удельный вес импорта должен сокращаться не за счет «заградительных барьеров», а благодаря собственным конкурентным производствам, готовым обеспечивать внутренние потребности в продукции, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферу услуг, IT и других отраслей.
Об инвестициях и сберегательном сертификате
К 2030 г. инвестиции в основной капитал должны прибавить 60% в реальном выражении к уровню 2020 г. Путин подчеркнул, что за последние годы в целом «у нас все на этом важнейшем направлении получалось хорошо».
Государство готово разделять риски с инвесторами. Создан фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных проектов. В России на данный момент почти 30 млн розничных инвесторов, общий объем их активов за год увеличился в полтора раза и составил более 9 трлн руб. Путин предложил увеличивать финансирование Фабрики проектного финансирования – на первом планируется нарастить его его до 600 млрд.
«С 1 января текущего года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством. И на них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить, а именно увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до 10 лет», – заявил Путин.
В 2024 г. будет вверен новый инструмент – «сберегательный сертификат», который позволит сохранять деньги под более выгодный процент, чем даже в депозите, хотя сейчас проценты по депозитам очень привлекательные. Обращаясь к главе Сбербанка Герману Грефу, Путин подчеркнул, что этот инструмент не должен превратиться в «пылесос по высасыванию денег» с рынка.
Обращаясь к правительству, Путин попросил изучить возможность распространения права на налоговый вычет не только на отдельные компании, но и на группы компаний.
О рынке труда
Еще одно важнейшее структурное изменение российской экономики – структурное изменение рынка труда. Безработица в России в апреле снизилась до 2,6%. По словам Путина, еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас – где найти кадры. До 2028 г. планируется подготовить более 1 млн специалистов рабочих профессий. Причем российской экономике нужны не только молодые, но и опытные, проверенные специалисты, которые могут стать наставниками.
Об индексации пенсий
С 1 февраля 2025 г. пенсии будут индексироваться и работающим пенсионерам, заявил Путин. Он попросил «Единую Россию» разработать и внести соответствующий законопроект, и принять его в весеннюю сессию. Президент сказал, что этот вопрос перед пленарным заседанием обсуждался на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. «Этот вопрос давно назрел», – сказал Путин. По его словам, средства на это решение сейчас есть.
О цифровой революции и поддержке IT
Следующее структурное изменение – цифровая, платформенная революция. К 2030 г. для всей экономки предстоит сформировать цифровые платформы. В рамках своего выступления президент заявил о необходимости установить ставку в 5% по налогу на прибыль для российских IT-компаний до 2030 г.
Также Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения, в том числе определить уровень закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов. Президент отметил, что за последние пять лет за счет устранения административных барьеров и избыточных требований длительность инвестиционно-строительного цикла уменьшилась почти вдвое.
Об инновациях
Россия должна войти в число стран-лидеров по объему научных исследований и разработок. Внутренние затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП. Будет запущен ряд новых национальных проектов в сфере технологического суверенитета по таким ключевым направлениям, как средства производства и автоматизации, новые материалы, химия, перспективные космические сервисы, энергетические технологии и другие.
За первые четыре месяца текущего года в России подано почти 8000 заявок на изобретение и 3 500 заявок на полезные модели по критически важным направлениям. Путин подчеркунл, что в сфере металлургии, энергетики, транспорта, двигателя строения крайне важно обеспечить защиту интеллектуальной собственности, а также коммерческую эффективность их решений.
Одно из важнейших структурных изменений – трансформация и существенное изменение малого и среднего бизнеса. В прошлом году подано более 143 000 заявок на товарные знаки – в два раза больше, чем в доковидном 2019 г.
«И, конечно, бизнес видит, что люди хотят, хотят покупать отечественные, произведенные именно в России товары», – заявил Путин.
Многие из региональных брендов, заметил президент, относятся к так называемым креативным, творческим индустриям. Более половины субъектов федерации уже системно содействуют их развитию. Президент попросил уже в весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии, а в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки. «Мы будем создавать все условия, чтобы малые и средние компании в нашей стране росли еще быстрее», – заверил глава российский лидер.
О раскрытии потенциала регионов
В следующем году будут запущены новые национальные проекты и государственные программы по развитию систем образования и здравоохранения, спорта, культуры по повышению экологического благополучия городов и сел. Экономические возможности регионов будут укрепляться. В этой связи, в том числе и в правительстве, обсуждаются планы переноса головных структур крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты РФ. Примером Путин назвал переезд офиса «РусГидро» в Красноярск.
Объем выдачи инфраструктурных кредитов регионам из федерального бюджета до 2030 г. составит 2,5 трлн руб. Средства будут распределяться не только на основе лимитов для каждого субъекта федерации, но и по итогам конкурса региональных и межрегиональных проектов.
«Мы начинаем списывать две трети ранее выданных бюджетных кредитов. Средства, которые, что важно, которые освободятся, субъекты федерации должны будут направить на поддержку инвестиций, включая создание индустриальных парков и инфраструктуры территорий опережающего развития», – рассказал Путин.
Развитие внутреннего туризма – один из приоритетов долгосрочной стратегии РФ. За шесть лет доля туристической отрасли в ВВП должна увеличиться до 5%. «Меры экономической и социальной политики должны быть не только эффективными, но и справедливыми», – подчеркнул Путин.
О расширении семейной ипотеки
Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей.
«Льготные условия и ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших многодетных семей. Я прошу правительства запустить эту программу уже с 1 июля текущего года», – заявил президент РФ.
О маркетплейсах
Путин заявил, что маркетплейсы играют все большую роль и позволяют даже в маленьких поселках и городах получать разные товары. И он попросил правительство учесть это при формировании новой стратегии «Почты России» и в целом учитывать эту тему при разработку нацпроектов.
О МРОТ
Президент объявил о планах привязать МРОТ к медианной зарплате: с 2025 г. он будет составлять 48% медианной зарплаты и достигнет 22 000 руб., а затем соотношение будет постепенно увеличиваться. К 2030 г. МРОТ должен составлять не менее 35 000 руб. в месяц.
О повышении качества жизни российских семей
Принципиальное значение в этой сфере, считает Путин, имеют все направления – поддержка рождаемости и многодетных семей, защита материнства и детства, повышение доступности системы срочного ухода для пожилых людей и инвалидов, улучшение системы образования и здравоохранения, качество среды для жизни – об этом говорилось в послании Федеральному Собранию.
Проявлением государственных изменений должно стать увеличение продолжительности жизни, причем с акцентом на рост именно активной, здоровой жизни, а также формирование равных возможностей для реализации потенциала подрастающих поколений и для роста уровня жизни российских семей.
О многополярном мире
«Глобальная экономика вступила в эпоху серьезных, кардинальных перемен. Формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями. Экономика России реагирует на эти вызовы и также динамично меняется, обретает большую силу и устойчивость. В огромной степени это заслуга наших рабочих, инженеров, управленцев и, конечно, предпринимателей, которые наращивают вложения в развитие своих компаний, предприятий, городов и регионов», – резюмировал Путин.