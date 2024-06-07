ЦБ наметил две линии по регулированию цифровых платформ

Для контроля над этой отраслью ЦБ выступает за превентивный подход. Задача регулятора – сделать равными для потенциальных участников стартовые возможности для роста. Такие меры могут предусматривать введение требования об открытии доминирующих экосистем для других участников – допуск внеплатформенных участников к экосистеме на основании публично раскрываемых экосистемой критериев. При этом одно только «техническое открытие» закрытой экосистемы с возможностью подключения к ней конкурирующих сервисов не убирает информационных преимуществ, которые имеют аффилированные с компанией бизнесы. Для исключения информационной дискриминации нужно открытие данных, собираемых экосистемой, для всех участвующих в ней конкурирующих поставщиков (Open data). Альтернатива в виде «закрытия данных» через регуляторные запреты – менее привлекательный путь, так как мешает инновациям в сфере оказания услуг клиентам платформ. Раскрытию подлежат агрегированные, а не персонализированные данные, и у экосистемы останется конкурентное преимущество в обслуживании конкретных пользователей, но уже не будет конкурентного преимущества в части оценки рисков и моделей потребительского поведения.