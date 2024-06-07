Семейную ипотеку в малых городах разрешат брать независимо от возраста детей

До этого в ходе сессии на ПМЭФ «Город и семья» вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко заявила, что индивидуальное строительство жилья для молодых семьей должно сопровождаться стимулирующими программами: например, списанием части ипотеки за каждого вновь рожденного ребенка в многодетной семье. «Практически каждая десятая молодая семья всерьез задумывается о том, чтобы построить частный дом. Понимаем, что у молодой семьи никогда не будет денег на то, чтобы построить уже дом, потому что это всегда дороже, чем квартира», – пояснила она проблематику.