Семейную ипотеку в малых городах разрешат брать независимо от возраста детей

Семейную ипотеку в малых городах разрешат брать независимо от возраста детейЭта инициатива президента вступит в силу уже 1 июля
Семьям, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах, разрешат воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей, сказал в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин.
Единственное условие: необходимо, чтобы хотя бы один ребенок был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. «Это особенно важно для больших, многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля текущего года», – заявил Путин.
Президент напомнил, что действие семейной ипотеки продлено до 2030 г.: льготный кредит по ставке 6% могут получить все семьи, где растут дети в возрасте до шести лет.
До этого в ходе сессии на ПМЭФ «Город и семья» вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко заявила, что индивидуальное строительство жилья для молодых семьей должно сопровождаться стимулирующими программами: например, списанием части ипотеки за каждого вновь рожденного ребенка в многодетной семье. «Практически каждая десятая молодая семья всерьез задумывается о том, чтобы построить частный дом. Понимаем, что у молодой семьи никогда не будет денег на то, чтобы построить уже дом, потому что это всегда дороже, чем квартира», – пояснила она проблематику.
При этом жилищные условия часто не совпадают с желаемыми: жить в индивидуальном доме в идеале хотели бы в 2,9 раза больше молодых семей, чем живут сейчас – 67% против 23%, поделился результатами совместного исследования ДОМ.РФ и Фонда ВЦИОМ его гендиректор Константин Абрамов. «На сегодняшний день тренд очевиден на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», – отметил он.
На благоприятных с точки зрения качества жизни территориях «демографический эффект» гораздо выше, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, в свою очередь, сообщил, что, согласно индексу качества городской среды, из 1017 городов только 597 соответствуют стандарту.
Также Святенко предложила распространить условия семейной ипотеки на вторичный рынок жилья. Она подчеркнула, что форма «достаточно сложная», но вопрос надо проработать.
Она напомнила, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила ранее, что государственная политика в сфере ипотечного кредитования должна быть единой на всей территории страны, но субъекты должны быть наделены правом на внедрение своих региональных программ. «Потому что все регионы разные, здесь важно [применять] именно индивидуальный региональный подход», – подчеркнула Святенко. Также стоит разработать корпоративно-демографический стандарт на предприятиях, сказала Святенко. «Я думаю, что работодателям можно подумать о том, чтобы субсидировать семьям покупку жилья», – предложила она.
«Подписываюсь под каждым вашим пунктом», – поддержала ее модератор сессии, первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Татьяна Буцкая. Сама же сессия, по ее словам, посвящена теме, которая «не дает спать президенту» – демографическому вопросу. «Когда маме надо потратить час, чтобы довести ребенка до детского сада, а потом еще час, чтобы дойти до работы и вечером проделать такой же путь, встает вопрос: а еще один ребенок появится в этой семье или нет», – обеспокоилась Буцкая отставанием социальной инфраструктуры от жилищной.
По данным последней переписи населения России 2021 г., всего в стране 66,1 млн домохозяйств, из них – 27,6 млн одиночек. При этом число одиночных домохозяйств увеличилось в два раза по сравнению с 2002 г., обратила внимание аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. «Это очень настораживающий момент», – подчеркнула она. По этим же данным, в России 84 млн домохозяйств с одним ребенком (55%), с двумя детьми – 5 млн (33%), с тремя – 1,8 млн (11%).
С 2019 г. многодетные семьи могут единоразово получить до 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита и процентов по нему с рождением третьего или последующего ребенка.