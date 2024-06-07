Третий день ПМЭФ-2024. Онлайн

10:40 Глава ФНС России Даниил Егоров выразил мнение, что государство могло бы направить инвестиции и внедрить технологии ИИ в госсектор, чтобы разгрузить его «от такого количества людей» и освободить этих работников для бизнес-сектора. Он уточнил, что в госсекторе работает более 30% граждан. «Я искренний апологет того, что нужно применять технологии. Но сказать сейчас – давайте мы ИИ возьмем, включим и уберем рутинные операции, понятные ограниченные операции с данными – возможно, я не самый эффективный менеджер, но не получается у нас это так легко», – признался Егоров.