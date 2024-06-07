Третий день ПМЭФ-2024. Онлайн

Третий день ПМЭФ-2024. ОнлайнГлавное событие дня – пленарное заседание с участием Владимира Путина
10:45 Меньше чем за полтора года в сферу ОПК привлечено 520 000 кадров, сохраняется потребность еще в порядка 160 000 специалистов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что на производстве нужны специалисты высокого класса, чтобы выполнять задачи, поставленные президентом России, по наращиванию объемов производства ОПК и технологическому суверенитету.
10:40 Глава ФНС России Даниил Егоров выразил мнение, что государство могло бы направить инвестиции и внедрить технологии ИИ в госсектор, чтобы разгрузить его «от такого количества людей» и освободить этих работников для бизнес-сектора. Он уточнил, что в госсекторе работает более 30% граждан. «Я искренний апологет того, что нужно применять технологии. Но сказать сейчас – давайте мы ИИ возьмем, включим и уберем рутинные операции, понятные ограниченные операции с данными – возможно, я не самый эффективный менеджер, но не получается у нас это так легко», – признался Егоров.
10:35 Мексика хотела бы поставлять в Россию овощи, фрукты, больше авокадо и ягод, включая клубнику и ежевику, сообщил вице-президент национальной палаты перерабатывающей промышленности страны Карлос Баррера Ромеро. Вопросы вызывает логистика и платежи. Он пояснил, что доставка в Россию быстропортящихся продуктов возможна только самолетами через Турцию. Кроме того, нацпалата совместно с посольством Мексики в Москве изучает «возможности, связанные с платежами».
10:30 Минсельхоз не намерен менять свой прогноз по сбору 132 млн т зерна в РФ по итогам этого года несмотря на майские заморозки. Как рассказала глава ведомства Оксана Лут в интервью «РИА Новости», «практически все, подавляющее большинство площадей у нас было пересеяно».
10:25 Число резидентов специальных административных районов (САР) возросло до 418, сообщил первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов. Он уточнил, что с начала года в САР переехали 90 компаний. Кроме того, в 2023 г. редомициляцию завершили 200 компаний, что в два раза больше относительно 2022 г. Минэк ожидает, что до конца года в САР будет 500 компаний.
10:15 ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода 31 мая спустя несколько часов после заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена о снятии запрета на использование американского оружия для ударов по России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на ПМЭФе. По ее словам, Киев применил американские РСЗО HIMARS, все ракеты были сбиты российскими средствами ПВО.
10:10 Въездной турпоток в Россию по итогам этого года составит не менее 5 млн туристов, уверен заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. В прошлом году страну посетили 4 млн туристов, что на 20% больше, чем годомранее.
10:00 В Херсонской области начали строить станции 5G, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС. Пока их «не будут открывать», поскольку противник старается помешать установке, добавил он. Сальдо также отметил, что в 2024 г. по сравнению с предыдущими двумя проблем со связью стало меньше.
9:55 В России надвигается демографическая яма, нехватка сотрудников составит 2,4 млн работников к 2030 г., заявил Чернышенко. По его словам, правительство пока не понимает, как будет преодолевать этот дефицит. В то же время производительность труда в стране падает, добавил он.
9:50 Решений о создании нового федерального округа с Донбассом и Новороссией пока не принималось, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на этот счет есть «много разных идей». 6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью «РИА Новости» на ПМЭФе рассказал, что в ближайшее время будет создан новый федеральный округ, в который войдут ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым.
9:46 Греф завершил деловой завтрак «Сбера» цитатой министра обороны РФ Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя. Если мы этим принципом будем руководствоваться, мы победим».
9:45 Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) ежедневно ощущает давление со стороны Запада из-за сотрудничества с Россией, заявил ее президент Милорад Додик. Но власти не планируют ничего менять во взаимодействии с Россией, поскольку Республика Сербская гордится добрыми отношениями с Москвой и не является «подданной Запада», подчеркнул он.
9:40 В ходе пленарного заседания ПМЭФа Владимир Путин традиционно сделает акцент на экономике, но в совокупности с дальнейшим обсуждением на форуме можно предположить, что так или иначе «дискуссия уйдет в политэкономию», поскольку в нее в современном мире все в конечном итоге и упирается, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует», – сказал он в комментарии Павлу Зарубину.
9:35 Греф назвал любое повышение налогов «вычетом из ВВП» страны. Частные инвестиции минимум в 2-2,5 раза эффективнее государственных, заявил он. По оценкам Грефа, повышение налогов на 1 п.п. ведет к сокращению ВВП на 0,47%.
9:30 Текущая модель экономического роста, при которой бюджетные траты приводят к росту зарплат, а граждане, в свою очередь, активно кредитуются в банках, уязвима, считает Греф. «Деньги из бюджета и банков направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них повышаются. Таким образом, производительность труда не растет, а даже падает», – отметил он.
9:22 На рассмотрении в БРИКС находятся около 30 обращений от стран, предлагающих установить различные формы сотрудничества, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире «Первого канала».
9:20 Россия выплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и продолжит с ним взаимодействие, рассказал в кулуарах форума вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях», – сказал он (цитата по ТАСС).
9:15 «Мы одни из лидеров применения технологий искусственного интеллекта в мире», – заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, активно внедряют ИИ российские компании в областях сельского хозяйства, транспорта, машиностроения, металлургии, здравоохранения и строительства. Вклад ИИ в ВВП страны составит 4-6% к 2030 г., уверен он.
9:10 Частный бизнес в 2023 г. вложил в науку около 200 млрд руб., заявил «РИА Новости» вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это около 40% от всего объема средств, которые идут на научные разработки (более 500 млрд руб.). По его словам, объем инвестиций в науку растет, бизнес начал доверять российским разработкам и прекратил делать ставку на иностранные технологии.
9:02 Цели по росту ВВП России на 2,8-3% абсолютно достижимы, заявил вице-премьер России Александр Новак на деловом завтраке «Сбера». Он добавил, что «даже можно и больше расти», назвав себя оптимистом. В связи с этим Новак заявил о необходимости стабильных налоговых условий для бизнеса, снижения административных барьеров и развития финансового рынка.
9:00 7 июня начинается третий день 27-го Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Пленарное заседание запланировано на 14:00. На нем выступят президент России Владимир Путин, а также главы Боливии и Зимбабве Луис Альберто Арсе Катакора и Эммерсон Мнангагва. До него состоятся, в том числе, сессии «Как цифровые платформы и экосистемы трансформируют экономику» (в 10:30) и Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию».