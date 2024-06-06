Балицкий: в России создадут новый федеральный округ из Крыма и новых регионов

Балицкий: в России создадут новый федеральный округ из Крыма и новых регионовВпервые о его создании губернатор Запорожской области говорил еще в 2022 году
В России в ближайшее время будет создан новый федеральный округ из четырех новых регионов – Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», – сказал Балицкий.
Он добавил, что вопрос прорабатывается на федеральном уровне.
Впервые о возможном создании округа из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Балицкий говорил 30 сентября 2022 г. В тот день президент России Владимир Путин и руководители перечисленных регионов подписали договоры о присоединении к РФ. Глава государства подчеркнул, что жители этих территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 27 сентября того же года «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что четыре новых региона, вероятнее всего, не будут выделять в отдельный федеральный округ, а присоединят к более крупному, в качестве потенциального наименования рассматривается «Крымский».
28 февраля 2023 г. глава парламента Крыма Владимир Константинов сказал, что вопрос о создании федерального округа из четырех новых регионов давно назрел. При этом, отвечая на вопрос о возможном вхождении полуострова в округ, чиновник заявил, что «у Крыма своя судьба». 6 марта прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение о создании федерального округа для новых регионов еще не принято, но различные варианты изучаются.
В декабре 2023 г. Балицкий в интервью «РИА Новости» пояснил, что создание отдельного федерального округа для новых регионов планировалось с момента их присоединения, но на сегодняшний день острой необходимости в этом нет, в том числе потому, что поддержки из федерального центра достаточно.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов, как и в ситуации с Крымом, не признают.