Балицкий: в России создадут новый федеральный округ из Крыма и новых регионов

Впервые о возможном создании округа из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Балицкий говорил 30 сентября 2022 г. В тот день президент России Владимир Путин и руководители перечисленных регионов подписали договоры о присоединении к РФ. Глава государства подчеркнул, что жители этих территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 27 сентября того же года «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что четыре новых региона, вероятнее всего, не будут выделять в отдельный федеральный округ, а присоединят к более крупному, в качестве потенциального наименования рассматривается «Крымский».