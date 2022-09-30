Балицкий: в России из новых регионов создадут федеральный округ
В России будет создан новый федеральных округ из присоединенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий.
«Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Возглавить новое полпредство может экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, считают источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. Накануне издание также написало о том, что создавать новое территориальное министерство пока не планируется.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до этого не подтвердил информацию о создании Крымского федерального округа и о назначении Рогозина его главой, пообещав сообщить общественности, если подобные решения будут приняты. После этого экс-глава «Роскосмоса» опроверг отказ возглавить Крымский федеральный округ при его создании.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
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