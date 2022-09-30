Балицкий: в России из новых регионов создадут федеральный округ

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Возглавить новое полпредство может экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, считают источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. Накануне издание также написало о том, что создавать новое территориальное министерство пока не планируется.