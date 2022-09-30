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Балицкий: в России из новых регионов создадут федеральный округ

Ведомости

В России будет создан новый федеральных округ из присоединенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий.

«Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Возглавить новое полпредство может экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, считают источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. Накануне издание также написало о том, что создавать новое территориальное министерство пока не планируется. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до этого не подтвердил информацию о создании Крымского федерального округа и о назначении Рогозина его главой, пообещав сообщить общественности, если подобные решения будут приняты. После этого экс-глава «Роскосмоса» опроверг отказ возглавить Крымский федеральный округ при его создании.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

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Ранее по теме: Рогозин опроверг отказ возглавить Крымский федеральный округ при его создании

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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