Каждый второй пациент частных клиник узнает о доплате за услугу на кассеМедианная итоговая стоимость похода к врачу может быть почти вдвое выше начальной
Почти две трети пациентов, отметивших расхождение между предварительной и окончательной стоимостью медуслуг в частных клиниках, об увеличении платы за лечение узнали только на кассе. К такому выводу пришли эксперты маркетингового агентства Digital Strategy на основе отзывов россиян о коммерческих медучреждениях.
Агентство изучило 9 млн отзывов о 39 900 частных клиниках в 16 городах-миллионниках за 2019–2026 гг. Из них было выделено 783 320 негативных отзывов, которые затем анализировала большая языковая модель. Данные собирали на сервисах «Яндекс карты», «2ГИС», «ПроДокторов», «НаПоправку», «Сберздоровье» и Zoon.
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