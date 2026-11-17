Почти две трети пациентов, отметивших расхождение между предварительной и окончательной стоимостью медуслуг в частных клиниках, об увеличении платы за лечение узнали только на кассе. К такому выводу пришли эксперты маркетингового агентства Digital Strategy на основе отзывов россиян о коммерческих медучреждениях.