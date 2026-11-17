Власти могут увеличить бюджет федпроекта «Искусственный интеллект» на 60%Власти видят приоритет во внедрении отечественных нейросетей в разных отраслях экономики
Правительство предложило на 5 млрд руб. увеличить бюджетное финансирование федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) национального проекта «Экономика данных» в 2027 г. Об этом министр цифрового развития и связи Максут Шадаев заявил на заседании комитета Госдумы по информполитике 16 ноября, где обсуждались правительственные поправки в проект бюджета на 2027–2029 гг.
В проекте, одобренном депутатами в первом чтении, на реализацию федпроекта заложено 8,6 млрд руб. С учетом предлагаемых правительством поправок его суммарный бюджет может вырасти почти на 60% и достичь 13,6 млрд руб., подсчитали «Ведомости».
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