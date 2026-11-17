Правительство предложило на 5 млрд руб. увеличить бюджетное финансирование федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) национального проекта «Экономика данных» в 2027 г. Об этом министр цифрового развития и связи Максут Шадаев заявил на заседании комитета Госдумы по информполитике 16 ноября, где обсуждались правительственные поправки в проект бюджета на 2027–2029 гг.