Более половины пропавших подростков в России составляют мальчикиОни чаще исчезают в 17, а девушки в 15 лет, обычно сбегая от жестокости или контроля дома
Более половины пропавших несовершеннолетних в России составляют мальчики, они чаще исчезают в 17, а девушки в 15 лет, выяснил сервис «Где мои дети». Большая часть исчезнувших сами сбежали из дома, говорят поисковики, а причинами зачастую являются жестокость или контроль старших, указывают психологи
На мальчиков в России приходится 55% случаев пропаж несовершеннолетних, в то время как на девочек – 45%, выяснил сервис семейной геолокации «Где мои дети» (ГМД). Он составил среднестатистический портрет пропавшего ребенка на основе данных поисковых отрядов, они есть у «Ведомостей».
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