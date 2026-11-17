Более половины пропавших несовершеннолетних в России составляют мальчики, они чаще исчезают в 17, а девушки в 15 лет, выяснил сервис «Где мои дети». Большая часть исчезнувших сами сбежали из дома, говорят поисковики, а причинами зачастую являются жестокость или контроль старших, указывают психологи