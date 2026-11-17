Госдума перенесла проект о дистанционной продаже вина на неопределенное времяВместо этого депутаты сосредоточатся на законопроекте о «российской полке»
Совет Госдумы 16 ноября принял решение снять с рассмотрения во втором чтении законопроект об эксперименте по дистанционной продаже российского вина через сайт «Почты России». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в нижней палате парламента. По словам одного из них, рассмотрение отложили на неопределенный срок. Это произошло по инициативе администрации президента, говорит один из источников «Ведомостей». Власти обеспокоились исполняемостью закона в случае его принятия, говорит другой думский собеседник. К примеру, на многих территориях, рассказывает он, отделения почты обслуживают незначительное число людей: «Навесить на них новую обязанность, в том числе учет продажи алкоголя, – это угроза лишить компанию оставшихся кадров».
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) рассказала «Ведомостям», что спикер Вячеслав Володин («Единая Россия») на заседании совета сделал замечание авторам инициативы, которые внесли проект без должного согласования с регионами. По словам Останиной, в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении она приводила позиции властей столичного региона, выступивших против эксперимента, хотя именно эти регионы предполагалось сделать пилотными. Среди противников были и другие субъекты Федерации.