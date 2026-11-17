Совет Госдумы 16 ноября принял решение снять с рассмотрения во втором чтении законопроект об эксперименте по дистанционной продаже российского вина через сайт «Почты России». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в нижней палате парламента. По словам одного из них, рассмотрение отложили на неопределенный срок. Это произошло по инициативе администрации президента, говорит один из источников «Ведомостей». Власти обеспокоились исполняемостью закона в случае его принятия, говорит другой думский собеседник. К примеру, на многих территориях, рассказывает он, отделения почты обслуживают незначительное число людей: «Навесить на них новую обязанность, в том числе учет продажи алкоголя, – это угроза лишить компанию оставшихся кадров».