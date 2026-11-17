Машины сбавляют ходПочему российский автомобильный рынок продолжит охлаждаться в 2027 году
Будущее отечественного автомобильного рынка к концу 2026 г. выглядит туманным: стоимость владения автомобилем выросла до предельных значений, ежегодно усложняются условия ввоза импортных авто, а кредитные механизмы на фоне высокой ставки в должной мере не поддерживают спрос. При этом очевидно, что все большее значение в отрасли автомобилестроения играют протекционизм и локализация. Таким образом, на смену автомобильной перестройки 2010-х гг. и перераспределения игроков в начале 2020-х пришла эра «автомобильного охлаждения».
На то, каким будет авторынок в наступающем 2027 году, повлияют следующие факторы: утилизационный сбор (который стал ключевым инструментом регулирования импорта), параметры и доступность инструментов автокредитования для населения, а также то, каким будет уровень локализации и кто из иностранных игроков продолжит углубление производственных процессов на своих площадках в России.