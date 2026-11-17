На то, каким будет авторынок в наступающем 2027 году, повлияют следующие факторы: утилизационный сбор (который стал ключевым инструментом регулирования импорта), параметры и доступность инструментов автокредитования для населения, а также то, каким будет уровень локализации и кто из иностранных игроков продолжит углубление производственных процессов на своих площадках в России.