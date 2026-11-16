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Собянин: уничтожено 27 беспилотников, летевших на Москву

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 27 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Сообщения о нейтрализации дронов поступают с 20:14. Последние два сообщения Собянин опубликовал в 21:44. В первом говорилось об уничтожении 16 БПЛА, во втором – об 11 беспилотниках.

Вечером 16 ноября Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.

16 ноября силы ПВО уничтожили 148 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областями, а также над Московским регионом.

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