Собянин: уничтожено 27 беспилотников, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 27 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Сообщения о нейтрализации дронов поступают с 20:14. Последние два сообщения Собянин опубликовал в 21:44. В первом говорилось об уничтожении 16 БПЛА, во втором – об 11 беспилотниках.
Вечером 16 ноября Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.
16 ноября силы ПВО уничтожили 148 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областями, а также над Московским регионом.