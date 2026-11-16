Роберт Паттинсон станет новым Джеймсом Бондом

Британский актер и продюсер Роберт Паттинсон исполнит роль Джеймса Бонда в новых фильмах об агенте 007. Об этом сообщили на официальной странице фильмов о Бонде в X. Кроме того, там показали видео, на котором Паттинсон предстал в образе шпиона MI6.