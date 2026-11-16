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Роберт Паттинсон станет новым Джеймсом Бондом

Сергей Пахомов
AP Photo
AP Photo

Британский актер и продюсер Роберт Паттинсон исполнит роль Джеймса Бонда в новых фильмах об агенте 007. Об этом сообщили на официальной странице фильмов о Бонде в X. Кроме того, там показали видео, на котором Паттинсон предстал в образе шпиона MI6.

Как пишет Bloomberg, режиссером нового фильма о британском агенте станет Дени Вильнев, снявший фильмы «Дюна» и «Прибытие». Продюсерами выступят бывшая глава киноподразделения Sony Pictures Эми Паскаль и британский продюсер Дэвид Хейман, известный по работе над серией фильмов о Гарри Поттере.

Новая картина станет первой частью франшизы, созданной после того, как Amazon получила полный творческий контроль над ней. Компания договорилась об этом с семьей продюсера Альберта Брокколи в 2025 г.

За всю историю кинофраншизы роль Джеймса Бонда исполняли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Последняя на сегодняшний день картина серии – «Не время умирать» с Крейгом в главной роли – вышла в 2021 г.

Паттинсон получил широкую известность благодаря роли в серии фильмов «Сумерки». В его фильмографии также главная роль в «Бэтмене» (2022), а также работы в картинах «Гарри Поттер и Кубок огня», «Довод», «Маяк», «Одиссея», «Вот это драма!», «Умри, моя любовь» и «Дюна: Часть третья».

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