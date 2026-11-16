Ушаков: прорабатывается двусторонняя встреча Путина и Трампа
Москва и Вашингтон прорабатывают проведение двусторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Мы сейчас согласовываем время этой встречи и то, как она будет проводиться», – сказал он. По словам Ушакова, не исключен и краткий разговор лидеров «на ногах». При этом он заверил, что Путин и Трамп в Шэньчжэне точно встретятся.
Подготовка двусторонних переговоров в общих чертах обсуждалась во время недавнего визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны уже согласовали часть вопросов повестки. В частности, планируется обсудить украинское урегулирование, американские предложения, а также российские соображения и инициативы.
12 ноября Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве. Основной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Американские представители прибыли после трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября.
14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 19 ноября на полях саммита АТЭС состоится трехсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
16 ноября Financial Times сообщила, что трехсторонние переговоры пройдут без заранее согласованной повестки. По информации издания, Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения.