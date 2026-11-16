Ушаков: прорабатывается двусторонняя встреча Путина и Трампа

«Мы сейчас согласовываем время этой встречи и то, как она будет проводиться», – сказал он. По словам Ушакова, не исключен и краткий разговор лидеров «на ногах». При этом он заверил, что Путин и Трамп в Шэньчжэне точно встретятся.