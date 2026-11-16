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Главная / Политика /

The Telegraph: Макрон не умеет признавать свои ошибки

Ксения Наумчик
AP
AP

Президент Франции Эммануэль Макрон с детства находился под сильным влиянием бабушки Манетт и будущей супруги Брижит, что отразилось на его характере и способности признавать собственную неправоту. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на новую биографию политика, написанную французской писательницей Катриной Най.

В беседах с писательницей Макрон признался, что «все еще ребенок». Сама Най, а также некоторые коллеги и бывшие друзья французского лидера отмечают его нежелание признавать ошибки. По версии автора биографии, на формирование такого поведения повлияли две близкие ему женщины.

В издании сообщили, что бабушка Манетт, работавшая директором школы, стремилась сделать из внука свой «шедевр» и окружила его книгами и учебой. Когда в 14 лет Макрон начал встречаться со сверстницей, бабушка отправила его обратно к родителям. Позднее он вернулся к ней, пообещав больше «не смотреть на девочек».

6 ноября кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала жалким завершение президентства Макрона. По ее мнению, Макрон побил рекорды по числу политических неудач. В частности, она обратила внимание на отклонение проекта бюджета, который, как утверждает политик, не поддержал ни один депутат, включая представителей президентского лагеря.

13 сентября сообщалось, что рейтинг Макрона упал до 16%, что стало самым низким показателем с начала его президентства, а уровень неодобрения его работы достиг 81%. При этом 26 сентября Макрон не исключил возможности своего возвращения в Елисейский дворец на третий президентский срок.

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