The Telegraph: Макрон не умеет признавать свои ошибки

В издании сообщили, что бабушка Манетт, работавшая директором школы, стремилась сделать из внука свой «шедевр» и окружила его книгами и учебой. Когда в 14 лет Макрон начал встречаться со сверстницей, бабушка отправила его обратно к родителям. Позднее он вернулся к ней, пообещав больше «не смотреть на девочек».