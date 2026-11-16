Костин: ВТБ проводит все расчеты в нацвалютах между Россией и Вьетнамом

15 октября «Ведомости» писали, что экспорт Китая в Россию в сентябре вырос на 12,9% (до $13,39 млрд), а за январь – сентябрь – на 33,1% (до $98,06 млрд). Импорт из России в Китай увеличился на 13,9% до $15,67 млрд, а за январь – сентябрь – на 28,6% (до $116,24 млрд). В связи с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И в Баку 14 октября выразил надежду, что абсолютный рекорд по двусторонней торговле в $244,8 млрд, достигнутый в 2024 г., по итогам 2026 г. будет побит.