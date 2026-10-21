Мишустин: РФ и Китай почти полностью перешли на торговлю в нацвалютах

10 сентября спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что товарооборт России и Китая вырос с января по август до $185 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он также отметил, что каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем. По его словам, сегодня в РФ зарегистрировано более 15 500 действующих компаний с китайскими учредителями или соучредителями. Он уточнил, что в конце 2021 г. их было около 1400.