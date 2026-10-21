Мишустин: РФ и Китай почти полностью перешли на торговлю в нацвалютах
Доля национальных валют в расчетах между Россией и Китаем приблизилась к 100%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости».
По его словам, страны расширяют использование нацвалют.
Мишустин отметил, что, несмотря на усиление внешнего давления, торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина демонстрирует хорошую динамику.
15 октября «Ведомости» писали, что экспорт Китая в Россию в сентябре вырос на 12,9% (до $13,39 млрд), а за январь – сентябрь – на 33,1% (до $98,06 млрд). Импорт из России в Китай увеличился на 13,9% до $15,67 млрд, а за январь – сентябрь – на 28,6% (до $116,24 млрд). В связи с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И в Баку 14 октября выразил надежду, что абсолютный рекорд по двусторонней торговле в $244,8 млрд, достигнутый в 2024 г., по итогам 2026 г. будет побит.
10 сентября спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что товарооборт России и Китая вырос с января по август до $185 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он также отметил, что каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем. По его словам, сегодня в РФ зарегистрировано более 15 500 действующих компаний с китайскими учредителями или соучредителями. Он уточнил, что в конце 2021 г. их было около 1400.
14 июля стало известно, что объем торговли России и Китая в январе – июне 2026 г. увеличился на 25,6% в сравнении с результатом того же периода 2025 г.Товарооборот между странами достиг $134,175 млрд. Поставки российских товаров в Китай в денежном выражении выросли на 23,3% до $73,578. Объем импорта из Китая в Россию составил $60,596 млрд (+28,4%).