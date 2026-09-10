Титов: торговля между Россией и КНР выросла на 28%
Товарооборт России и Китая вырос с января по август до $185 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов в рамках Российско-Китайского форума МСП.
«Для сравнения, максимальный годовой оборот России и Германии, с нашим самым большим прошлым партнером, составлял $101 млрд», – отметил он.
Титов также отметил, что каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем. По его словам, сегодня в РФ зарегистрировано более 15 500 действующих компаний с китайскими учредителями или соучредителями. Он уточнил, что в конце 2021 г. их было около 1400.
Форум – ежегодная межгосударственная площадка для диалога между деловыми кругами России и Китая. Ее целью является создание среды для реализации новых торгово-экономических и инвестиционных проектов, которые помогут нарастить товарооборот и укрепить экономические связи. В этом году мероприятие проходит с 10 по 11 сентября в Национальном центре «Россия» в Москве.
9 сентября Титов сообщил, что деловые контакты России и КНР переходят к сложным совместным проектам в сферах промышленности, образования, туризма. По его словам, одной из главных новостей на ВЭФ-2026 стал запуск с 2027 г. единого преференциального режима для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике. В Китае к регионам российского Дальнего Востока проявляют основное внимание, поэтому единый режим призван облегчить китайским партнерам «вхождение в интересующие их проекты».
14 июля стало известно, что объем торговли России и Китая в январе – июне 2026 г. увеличился на 25,6% в сравнении с результатом того же периода 2025 г.Товарооборот между странами достиг $134,175 млрд. Поставки российских товаров в Китай в денежном выражении выросли на 23,3% до $73,578. Объем импорта из Китая в Россию составил $60,596 млрд (+28,4%).