Титов: торговля между Россией и КНР выросла на 28%

Титов также отметил, что каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем. По его словам, сегодня в РФ зарегистрировано более 15 500 действующих компаний с китайскими учредителями или соучредителями. Он уточнил, что в конце 2021 г. их было около 1400.