Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR52,145-0,26%CNY Бирж.12,713-0,34%IMOEX2 277,81+0,16%RTSI829,81+0,16%RGBI113,66-0,02%RGBITR773,82+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Титов: российско-китайское деловое взаимодействие переходит к сложным проектам

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Деловые контакты России и Китая переходят к сложным совместным проектам в сферах промышленности, образования, туризма. Об этом в колонке для «Ведомостей» рассказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов.

«Российско-китайское деловое взаимодействие переходит от торговли к сложным совместным проектам – от промышленности до туризма и образования, причем каждый регион ищет свою нишу. Главный вызов теперь – довести заявленные инициативы до реальной реализации», – сказал он.

Титов также указал, что одной из ключевых новостей на ВЭФ-2026 стал запуск с 2027 г. единого преференциального режима для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике. В Китае к регионам российского Дальнего Востока проявляют основное внимание, поэтому единый режим призван облегчить китайским партнерам «вхождение в интересующие их проекты».

XI Восточный экономический форум прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году ВЭФ собрал более 9300 человек из 78 стран и территорий, было подписано 328 соглашений на общую сумму почти 6,8–7 трлн руб.

После ВЭФа во Владивостоке состоялся Второй российско-китайский форум в Хабаровске, писали «Ведомости». Форум больше сфокусирован на региональной повестке, хотя власти региона и настроены серьезно, говорил директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Что касается интереса китайских инвесторов на Дальнем Востоке в целом, то у Хабаровского края, вынося за скобки остров Большой Уссурийский, положение пока менее выигрышное по сравнению с соседями, отмечал эксперт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её