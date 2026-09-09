Титов: российско-китайское деловое взаимодействие переходит к сложным проектам
Деловые контакты России и Китая переходят к сложным совместным проектам в сферах промышленности, образования, туризма. Об этом в колонке для «Ведомостей» рассказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов.
«Российско-китайское деловое взаимодействие переходит от торговли к сложным совместным проектам – от промышленности до туризма и образования, причем каждый регион ищет свою нишу. Главный вызов теперь – довести заявленные инициативы до реальной реализации», – сказал он.
Титов также указал, что одной из ключевых новостей на ВЭФ-2026 стал запуск с 2027 г. единого преференциального режима для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике. В Китае к регионам российского Дальнего Востока проявляют основное внимание, поэтому единый режим призван облегчить китайским партнерам «вхождение в интересующие их проекты».
XI Восточный экономический форум прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году ВЭФ собрал более 9300 человек из 78 стран и территорий, было подписано 328 соглашений на общую сумму почти 6,8–7 трлн руб.
После ВЭФа во Владивостоке состоялся Второй российско-китайский форум в Хабаровске, писали «Ведомости». Форум больше сфокусирован на региональной повестке, хотя власти региона и настроены серьезно, говорил директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Что касается интереса китайских инвесторов на Дальнем Востоке в целом, то у Хабаровского края, вынося за скобки остров Большой Уссурийский, положение пока менее выигрышное по сравнению с соседями, отмечал эксперт.