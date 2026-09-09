Титов: российско-китайское деловое взаимодействие переходит к сложным проектам

После ВЭФа во Владивостоке состоялся Второй российско-китайский форум в Хабаровске, писали «Ведомости». Форум больше сфокусирован на региональной повестке, хотя власти региона и настроены серьезно, говорил директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Что касается интереса китайских инвесторов на Дальнем Востоке в целом, то у Хабаровского края, вынося за скобки остров Большой Уссурийский, положение пока менее выигрышное по сравнению с соседями, отмечал эксперт.