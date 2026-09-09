Партнерство широкого профиля

Конечно, наиболее емкие инвестиции связаны с освоением энергоресурсов, но радует расширяющаяся палитра проектов в иных сферах, каждый из которых меняет к лучшему территорию, на которой располагается. В частности, только что стало известно о совместных планах китайской инвестиционной компании «Синьян Чжэнтун», Корпорации развития Дальнего Востока и Российского дома международного научно-технического сотрудничества по обновлению термального и горнолыжного курорта «Кульдур» в Еврейской автономной области. Должен заметить, что лично у меня планы возвращения к жизни хорошей здравницы и превращения ее в центр притяжения туристов международного масштаба вызывают большой эмоциональный отклик. В «Абрау-Дюрсо» мы этот путь давно прошли, смотреть, что получится у коллег, будет особенно интересно. Уверен, что получится все, а безвизовый режим с Китаем обеспечит курорту постоянный поток гостей.