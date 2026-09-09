Партнерство широкого профиля

Партнерство широкого профиляКак новый преференциальный режим может ускорить китайские инвестиции на Дальнем Востоке
Завершился очередной Восточный экономический форум, и в очередной раз одним из его стержневых направлений стали деловые контакты с представителями Китайской Народной Республики. Продолжающаяся работа над расширением наших двусторонних связей не может не радовать, в особенности если ситуация рассматривается в разрезе региональных инвестиций. А эта тема всегда остается в фокусе внимания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР).
Одной из ключевых новостей Восточного экономического форума стало сообщение президента о запуске с 1 января 2027 г. единого преференциального режима для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике. Разумеется, китайские партнеры основное внимание проявляют именно к регионам российского Дальнего Востока, это продиктовано самой экономической географией. Единый режим (он же ЕТОР – единая территория опережающего развития) призван облегчить им вхождение в интересующие их проекты. Особенно важно, что инструменты поддержки теперь будут зависеть не от территориальной, а от отраслевой принадлежности проекта. Задача – стимулировать приоритетные направления: высокотехнологичные производства, сервисный и туристический секторы, малый и средний бизнес, решающий социальные задачи. Нижним порогом для инвестиций запланировано сделать 100 млн руб., и это открывает дорогу не только крупнейшим промышленным группам, но и «обычным» бизнесменам.
Думаю, перспективы ЕТОР станут одной из ключевых тем для обсуждения на нашем седьмом Российско-китайском форуме предпринимателей, который пройдет совсем скоро – 10–11 сентября в Москве, в Национальном центре «Россия». Организован он РККДМР при поддержке Китайского совета по международной торговле, Минпромторга, Минэкономразвития, правительства Москвы, Агентства стратегических инициатив и объединения «Опора России».
Надо отметить, что ЕТОР – очередная, более продвинутая стадия развития деловых отношений с КНР, которые системно развиваются с 2014 г. под эгидой Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В ходе ее 13-го заседания, которое прошло на полях ВЭФ-2026, глава комиссии с российской стороны, первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что к текущему моменту накоплено больше 90 проектов на общую сумму порядка $240 млрд. Больше половины из них уже реализуются.
Конечно, наиболее емкие инвестиции связаны с освоением энергоресурсов, но радует расширяющаяся палитра проектов в иных сферах, каждый из которых меняет к лучшему территорию, на которой располагается. В частности, только что стало известно о совместных планах китайской инвестиционной компании «Синьян Чжэнтун», Корпорации развития Дальнего Востока и Российского дома международного научно-технического сотрудничества по обновлению термального и горнолыжного курорта «Кульдур» в Еврейской автономной области. Должен заметить, что лично у меня планы возвращения к жизни хорошей здравницы и превращения ее в центр притяжения туристов международного масштаба вызывают большой эмоциональный отклик. В «Абрау-Дюрсо» мы этот путь давно прошли, смотреть, что получится у коллег, будет особенно интересно. Уверен, что получится все, а безвизовый режим с Китаем обеспечит курорту постоянный поток гостей.
Туризм наряду с сельским хозяйством будут активно обсуждаться на уже упомянутом Российско-китайском форуме предпринимателей. Агропром – один из драйверов постоянно возрастающего товарооборота между нашими странами, поэтому каждый новый инвестиционный проект привлекает особое внимание. В числе прочих выделяются масштабные планы группы компаний с китайским капиталом «Легендагро».
Агропарк «Легендагро», который будет создаваться в бухте Суходол (Приморский край) – это единый производственно-логистический кластер, включающий в себя несколько ключевых объектов. Первая часть зернового и масличного терминала мощностью около 1 млн т уже запущена, в перспективе ее мощность должна возрасти втрое. Рядом будут построены элеваторный комплекс, маслоэкстракционный завод для глубокой переработки соевых бобов, в более дальней перспективе – завод по выпуску средств защиты растений, семенной и калибровочный завод по кукурузе, сборочное производство сельхозтехники.
Такой замкнутый цикл позволяет не просто вывозить сырье, а перерабатывать его прямо на месте и отправлять на рынок уже готовую продукцию. Это выгодно и для региона (новые рабочие места, развитие инфраструктуры), и для бизнеса (снижение логистических издержек, контроль качества на всех этапах).
Продолжая тему производства сельхозтехники, нельзя не отметить пусть не слишком значительный по масштабу, но очень важный в стратегическом плане проект компании «Европа-Азия Дальний Восток». Будучи резидентом Свободного порта Владивосток, компания намерена организовать импортозамещающее производство тракторов, комбайнов, культиваторов и прицепов. Крайне важная инициатива в общем русле локализации выпуска техники на российской территории. Пусть пока что эти планы осуществились лишь частично, важно само направление движения.
Упомянутые предприятия – лишь малая часть палитры. ВЭФ-2026 показал: российско-китайское деловое взаимодействие переходит от торговли к сложным совместным проектам – от промышленности до туризма и образования, причем каждый регион ищет свою нишу. Главный вызов теперь – довести заявленные инициативы до реальной реализации.