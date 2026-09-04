Малый бизнес рассказал о переманивании дальневосточных компаний в Китай

Дороговизна рабочей силы и капитала, а также высокая фискальная нагрузка стали поводом перерегистрации российских компаний из Дальневосточного федерального округа в Китай. Об этом «Ведомостям» рассказал глава «Опоры России» Александр Калинин в кулуарах Восточного экономического форума. «Наши товарищи из Китая уже переманивают дальневосточные компании перерегистрироваться в китайских промпарках, технопарках – через реку, грубо говоря (страны разделяет река Амур. – «Ведомости»)», – отметил Калинин. По его словам, условия, которые предлагают китайские партнеры, – более низкие налоги и дешевые кредиты под 3%, а также гранты на капитальные затраты (CAPEX). Ряд дальневосточных компаний уже стали регистрироваться в Китае, указывает глава «Опоры России».