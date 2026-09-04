На ВЭФ подписано соглашений на 7 трлн рублей
По итогам ВЭФ подписано 318 соглашений на общую сумму почти 7 трлн руб. без учета коммерческих тайн. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«В работе нашего форума приняли участие более 9300 человек – это вот на час дня статистика, в том числе 1200 представителей СМИ. Спасибо вам, уважаемые коллеги!» – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Ключевая тема в этом году – «Дальний Восток – развитие во благо людей». 3 сентября состоялось пленарное заседание форума, участие в котором принял президент России Владимир Путин.