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Главная / Экономика /

На ВЭФ подписано соглашений на 7 трлн рублей

Инна Шульгина

По итогам ВЭФ подписано 318 соглашений на общую сумму почти 7 трлн руб. без учета коммерческих тайн. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«В работе нашего форума приняли участие более 9300 человек – это вот на час дня статистика, в том числе 1200 представителей СМИ. Спасибо вам, уважаемые коллеги!» – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Ключевая тема в этом году – «Дальний Восток – развитие во благо людей». 3 сентября состоялось пленарное заседание форума, участие в котором принял президент России Владимир Путин.

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