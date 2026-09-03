Самые важные заявления Путина на ВЭФ-2026: о вкладах, бензине и мобилизации

«Почему мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись», – рассказал Путин. Президент добавил, что Россия была вынуждена отвечать зеркально, и, судя по всему, ответ «в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры».