Самые важные заявления Путина на ВЭФ-2026: о вкладах, бензине и мобилизации

Самые важные заявления Путина на ВЭФ-2026: о вкладах, бензине и мобилизацииПрезидент ответил на вопросы по наиболее острым темам
На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин ответил на острые вопросы модератора и участников мероприятия. Затрагивались такие темы, как вероятность мобилизации в России, удары Киева по нефтеперерабатывающим заводам в стране, вопрос с бензином, переговоры с Украиной и др. «Ведомости» собрали основные тезисы главы государства.
О переговорах с Украиной
По словам Путина, в первую очередь договориться между собой должны непосредственные участники конфликта – Россия и Украина. Все остальные страны «готовы поддержать и помочь». Глава государства считает, что шансы на мирное урегулирование с Украиной есть. Вместе с тем, по словам президента, захват гражданских судов, удары по торговым судам и угрозы атак на гражданские воздушные суда являются проявлениями государственного терроризма и затрудняют возможности двусторонних переговоров. Тех, кто «отмалчивается» и «не обращает на это внимание» Путин назвал соучастниками международного терроризма, подразумевая прежде всего западных партнеров Украины.
О мобилизации
Сейчас нет сценария, который бы потребовал проведения мобилизации. По словам Путина, слухи на эту тему – информационная атака противника в преддверии выборов в Госдуму. У Вооруженных сил России нет проблем с личным составом, подчеркнул президент. Путин отметил, что граждане РФ добровольно подписывают контракты.
Об атаках на логоцентры и НПЗ
В условиях украинских ударов по логистическим центрам и нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Россия будет укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО).
«Почему мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись», – рассказал Путин. Президент добавил, что Россия была вынуждена отвечать зеркально, и, судя по всему, ответ «в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры».
О слухах про заморозку вкладов и ставке ЦБ
Глава государства оценил слухи о возможной заморозке вкладов как глупые вбросы. Путин привел в пример, что после начала спецоперации на Украине люди тоже снимали свои вклады, но даже тогда им никто не препятствовал.
По словам Путина, об инвестициях нельзя говорить без макроэкономической стабильности. В условиях галопирующей инфляции строить долгосрочные планы практически невозможно. Повышение ключевой ставки президент назвал сознательным и необходимым решением для поддержания макроэкономической стабильности.
О взносах бизнеса
Финансирование бюджета за счет бизнеса является личной инициативой предпринимателей, а не обязательными сборами. По словам Путина, бизнес сам предложил поддержать страну, а правительство направит средства на социальные нужды – образование и здравоохранение. Путин не стал раскрывать их размер, но подчеркнул: речь идет о сотнях миллиардов рублей.
О бензине
Ситуация на топливном рынке находится под контролем властей, принимаются меры для стабилизации поставок. На вопрос, стоит ли привыкать к дефициту топлива, Путин ответил: «Мы должны быть ко всему готовы». Президент также сообщил, что ремонт российских НПЗ идет быстрыми темпами и 10% оставшихся мощностей восстановят в ближайшее время. Это должно способствовать улучшению ситуации с доступностью топлива.