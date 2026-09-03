Путин: нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации
Президент Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день нет сценария, который бы потребовал проведения мобилизации. Он назвал слухи об этом информационной атакой противника в преддверии выборов в Государственную думу. По словам президента, у российской армии нет проблем с личным составом – в отличие от украинской, которая, по его данным, сокращается на 8000–12 000 человек ежемесячно.
«Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат… Это просто задуманная информационная операция», – заявил Путин. Он подчеркнул, что россияне добровольно подписывают контракты на участие в специальной военной операции, тогда как на Украине людей, по его словам, принудительно отправляют на фронт.
28 июля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщал, что за первые шесть месяцев текущего года контракт о прохождении военной службы заключили около 200 000 человек. Разговоры о мобилизации он тогда назвал пропагандой врагов.
О наличии у российских властей планов провести мобилизацию говорил президент Украины Владимир Зеленский. Якобы она планируется осенью 2026 г. после сентябрьских выборов в Госдуму. Писали про это и западные СМИ, 1 сентября Путин назвал такие утверждения «чушью собачьей» и информационной атакой.