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Путин назвал слухи о мобилизации «чушью собачьей»

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал слухи о новой волне мобилизации «чушью собачьей» и информационной атакой. Глава государства подчеркнул, что никаких планов по дополнительному призыву нет.

«Это информационная атака», – заявил Путин на пресс-конференции по итогам юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Бишкеке 1 сентября.

Ранее, 25 августа, в Кремле также опровергали слухи о мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «информационными утками», которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в июне, что в России якобы планируется мобилизация и пройдет она, по его утверждению, осенью 2026 г. после сентябрьских выборов в Госдуму. 

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