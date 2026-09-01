Путин назвал слухи о мобилизации «чушью собачьей»
Президент России Владимир Путин назвал слухи о новой волне мобилизации «чушью собачьей» и информационной атакой. Глава государства подчеркнул, что никаких планов по дополнительному призыву нет.
«Это информационная атака», – заявил Путин на пресс-конференции по итогам юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Бишкеке 1 сентября.
Ранее, 25 августа, в Кремле также опровергали слухи о мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «информационными утками», которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в июне, что в России якобы планируется мобилизация и пройдет она, по его утверждению, осенью 2026 г. после сентябрьских выборов в Госдуму.