Песков назвал «уткой» сообщения о мобилизации
Сообщения о планировании мобилизации в России являются «информационной уткой». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
«Это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», – заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в июне, что в России якобы планируется мобилизация и пройдет она, по его утверждению, осенью 2026 г. после сентябрьских выборов в Госдуму. Западные издания также сообщили о ее предполагаемой возможности. 23 августа The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей западных разведслужб, писала, что в Калининградской области якобы прошли военные учения, в рамках которых отрабатывался порядок действий при мобилизации.
Российские власти неоднократно опровергали планы по новой мобилизации. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что эти сообщения «не более чем лживая провокация». По его словам, в этом нет никакой необходимости, так как армия пополняется за счет контрактников. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал все заявления президента Украины о таких планах «полетом фантазии».