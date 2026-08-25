Песков назвал «уткой» сообщения о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в июне, что в России якобы планируется мобилизация и пройдет она, по его утверждению, осенью 2026 г. после сентябрьских выборов в Госдуму. Западные издания также сообщили о ее предполагаемой возможности. 23 августа The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей западных разведслужб, писала, что в Калининградской области якобы прошли военные учения, в рамках которых отрабатывался порядок действий при мобилизации.