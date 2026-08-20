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Небензя заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

Ведомости

России в настоящее время не нужна массовая мобилизация, ее проведение не планируется. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Небензя подчеркнул, что российские власти уже неоднократно официально заявляли об отсутствии необходимости в проведении мобилизации.

28 июля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что попытки врага «нести пургу», что в России готовится мобилизация, – это не более чем лживая провокация. Зампред Совбеза сообщил, что по итогам первого полугодия 2026 г. потребности Вооруженных сил России в личном составе полностью обеспечены. За шесть месяцев текущего года около 200 000 человек заключили контракты с Минобороны, еще более 16 000 россиян отправились в зону проведения спецоперации добровольцами.

Днем ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также опроверг сообщения о возможной мобилизации, назвав их фантазиями президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, основным способом комплектования Вооруженных сил России остается добровольный набор граждан на контрактную службу. Картаполов также заявил, что, по его мнению, удары ВСУ по гражданским объектам приводят к росту числа желающих заключить контракт с Минобороны.

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