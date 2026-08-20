Небензя заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

28 июля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что попытки врага «нести пургу», что в России готовится мобилизация, – это не более чем лживая провокация. Зампред Совбеза сообщил, что по итогам первого полугодия 2026 г. потребности Вооруженных сил России в личном составе полностью обеспечены. За шесть месяцев текущего года около 200 000 человек заключили контракты с Минобороны, еще более 16 000 россиян отправились в зону проведения спецоперации добровольцами.