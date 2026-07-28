Медведев назвал слухи о мобилизации лживой провокацией врага

Медведев назвал слухи о мобилизации лживой провокацией врагаЭто часть предвыборной пропаганды, подчеркнул замглавы Совбеза
Попытки врага «нести пургу», что в России готовится мобилизация, – это не более чем лживая провокация. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ по комплектованию армии военнослужащими по контракту.
«Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения», – пояснил Медведев.
Зампред Совбеза сообщил, что по итогам первого полугодия 2026 г. потребности Вооруженных сил России в личном составе полностью обеспечены. За шесть месяцев текущего года около 200 000 человек заключили контракты с Минобороны, еще более 16 000 россиян отправились в зону проведения спецоперации добровольцами.
По словам Медведева, благодаря таким показателям необходимости в проведении мобилизации нет. Он назвал подобные сообщения враньем врага, утверждая, что Украина сама испытывает нехватку личного состава, отлавливая людей на улицах.
«Наши же граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, настоящие патриоты. Люди, которые считают своим личным долгом защиту родины от врага и готовы сделать все ради победы России», – заявил Медведев.
27 июля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также опроверг сообщения о возможной мобилизации, назвав их фантазиями президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, основным способом комплектования Вооруженных сил России остается добровольный набор граждан на контрактную службу. Картаполов также заявил, что, по его мнению, удары ВСУ по гражданским объектам приводят к росту числа желающих заключить контракт с Минобороны.