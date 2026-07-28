Медведев назвал слухи о мобилизации лживой провокацией врага

27 июля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также опроверг сообщения о возможной мобилизации, назвав их фантазиями президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, основным способом комплектования Вооруженных сил России остается добровольный набор граждан на контрактную службу. Картаполов также заявил, что, по его мнению, удары ВСУ по гражданским объектам приводят к росту числа желающих заключить контракт с Минобороны.