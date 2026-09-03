Что рассказал Путин о слухах про заморозку вкладов, инвестициях и ставке ЦБ

Президент отметил стабильность ситуации в банковской сфере. Он признал, что некоторые считают регулирование чрезмерно жестким. «Многие считают, что правительство, Центральный банк – регулятор – немножко пережимает с тем, что связано с регулированием, что настало время для того, чтобы перейти к более мягкой кредитно-денежной политике, но в целом у нас ситуация стабильна», – заявил Путин.