Что рассказал Путин о слухах про заморозку вкладов, инвестициях и ставке ЦБ

Что рассказал Путин о слухах про заморозку вкладов, инвестициях и ставке ЦБПрезидент на ВЭФе высказался о макроэкономической ситуации
- О макроэкономической стабильности и ключевой ставке
- О банковском секторе и вкладах
- О перезапуске инвестиционного цикла
- Об источниках инвестиций
- О росте экономики и контактах с бизнесом
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о необходимости перезапустить инвестиционный цикл в России. Он подчеркнул, что стабильные экономические условия являются главным фактором для привлечения инвестиций, и назвал повышение ключевой ставки сознательным решением для контроля над инфляцией. Коснулся президент и слухов о заморозке вкладов. «Ведомости» собрали основные тезисы из его ответов.
О макроэкономической стабильности и ключевой ставке
Путин заявил, что без макроэкономической стабильности речи об инвестициях быть не может. Строительство долгосрочных планов в условиях галопирующей инфляции практически невозможно. «О каких инвестпроектах может идти речь, если инфляция в двузначных цифрах выражается? Нет, это невозможно», – подчеркнул президент.
Повышение ключевой ставки он назвал сознательным и необходимым решением для поддержания макроэкономической стабильности.
О банковском секторе и вкладах
Президент отметил стабильность ситуации в банковской сфере. Он признал, что некоторые считают регулирование чрезмерно жестким. «Многие считают, что правительство, Центральный банк – регулятор – немножко пережимает с тем, что связано с регулированием, что настало время для того, чтобы перейти к более мягкой кредитно-денежной политике, но в целом у нас ситуация стабильна», – заявил Путин.
Доходы банковского сектора растут. «И у Сбербанка, и у Внешэкономбанка, и у ВТБ, и у Россельхозбанка», – отметил президент.
Путин назвал глупыми вбросами слухи о возможности заморозки вкладов. «Это просто вбросы. Кстати говоря, довольно глупые», – сказал Путин.
Он напомнил, что после начала военного конфликта на Украине граждане тоже снимали свои вклады, но даже тогда им никто не препятствовал.
О перезапуске инвестиционного цикла
Путин сообщил, что текущий крупный инвестиционный цикл завершается, необходимо начать новый.
По словам президента, государство должно создавать условия для вложений в приоритетные для экономики направления. «Работа идет, уверен, результат будет позитивным», – отметил Путин.
Об источниках инвестиций
Источники инвестиций могут быть разными, но главное – это стабильные условия в экономике. «Если мы создаем стабильные условия в экономике, то тогда придут инвестиции и из-за границы», – заявил президент. Он уточнил, что иностранные вложения идут в проекты, которые представляют существенный интерес для зарубежного бизнеса.
Путин выразил уверенность, что инвестиции будут. «Стабильность будет обеспечена, а в условиях стабильности, уверен, будут инвестиции», – подчеркнул глава государства.
Фондовый рынок остается одним из важнейших инструментов развития экономики. Сейчас рынок находится в небольшом минусе, однако постепенно восстановится.
О росте экономики и контактах с бизнесом
Рост российской экономики продолжается. Президент напомнил, что за последние три года он был существенно выше среднеевропейского. Сейчас показатель составляет около 0,6%, но может быть выше. «Я нисколько не сомневаюсь», – заявил Путин.
Он также отметил, что власти находятся в постоянном контакте с российским бизнесом. «Что касается взаимоотношений с нашим, российским бизнесом, он строится на стабильной хорошей основе. Да, мы знаем, мы же в постоянном контакте с нашими коллегами», – сказал президент.