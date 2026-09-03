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Главная / Политика /

Путин: сборов с бизнеса нет, есть добровольные взносы

Ведомости
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Финансирование российского бюджета за счет бизнеса – личная инициатива предпринимателей России, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам президента, предприниматели сами предложили внести финансовый вклад в развитие социальной и экономической сферы страны.

«Я протестую: сборов нет, есть добровольные взносы. Это разные вещи абсолютно. Это действительно инициатива бизнеса», – сказал он.

Путин отметил, что предприниматели решили поддержать страну в текущих условиях, а выделенные средства правительство направит на развитие социальных нужд граждан, в том числе образование и здравоохранение.

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