Путин: сборов с бизнеса нет, есть добровольные взносы
Финансирование российского бюджета за счет бизнеса – личная инициатива предпринимателей России, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам президента, предприниматели сами предложили внести финансовый вклад в развитие социальной и экономической сферы страны.
«Я протестую: сборов нет, есть добровольные взносы. Это разные вещи абсолютно. Это действительно инициатива бизнеса», – сказал он.
Путин отметил, что предприниматели решили поддержать страну в текущих условиях, а выделенные средства правительство направит на развитие социальных нужд граждан, в том числе образование и здравоохранение.