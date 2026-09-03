Путин призвал не допустить переохлаждения российской экономики
Необходимо не допустить чрезмерного замедления российской экономики на фоне снижения инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Президент напомнил, что сейчас инфляция составляет 6,3% в годовом выражении. По его словам, снижение инфляции идет в соответствии с целью, поставленной перед Банком России и правительством.
Глава государства также заявил, что ранее существовала угроза резкого ускорения роста цен. «Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была», – отметил Путин.