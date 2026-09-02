Аналитики ЦБ повысили прогноз по инфляции в 2026 году

Прогнозы по ключевой ставке почти не изменились – 14,5% годовых в 2026 г. Это предполагает, что на остаток года средняя ключевая ставка составит 13,7% годовых. Прогнозы роста ВВП в 2026–2027 гг. понижены на 0,1 п. п. до 0,5% и 1,2% соответственно. Прогнозы на последующие годы не изменились – 1,7% в 2028 г. и 1,8% в 2029 г.