Аналитики ЦБ повысили прогноз по инфляции в 2026 году
Аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2026 г. с 6,2 до 6,6%. Макроэкономический опрос Банка России опубликован на сайте регулятора.
Ожидается, что в 2027 г. инфляция замедлится до 4,6% и будет находиться вблизи цели в 2028–2029 гг.
Прогнозы по ключевой ставке почти не изменились – 14,5% годовых в 2026 г. Это предполагает, что на остаток года средняя ключевая ставка составит 13,7% годовых. Прогнозы роста ВВП в 2026–2027 гг. понижены на 0,1 п. п. до 0,5% и 1,2% соответственно. Прогнозы на последующие годы не изменились – 1,7% в 2028 г. и 1,8% в 2029 г.
Аналитики на 0,2 п. п. повысили прогноз роста номинальной зарплаты на 2026 г. (до 10,4%) и понизили на 0,5 п. п. 2027 г. (до 7,5%). Ожидается больший дефицит консолидированного бюджета – 3,5% ВВП (больше на 0,3 п. п.) в 2026 г., 2,6% ВВП (больше на 0,1 п. п.) в 2027 г.
31 августа первый зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России считает проинфляционный сценарий наиболее вероятным из альтернативных вариантов развития экономики. При этом базовый сценарий заведомо гораздо более вероятен, чем все остальные сценарии вместе взятые, добавил он.
Согласно проинфляционному сценарию, инфляция в 2027 г. составит 4,5–5,5% и вернется к цели в 4% позднее, чем в базовом сценарии. Денежно-кредитная политика будет препятствовать устойчивому ускорению инфляции из-за возникновения вторичных эффектов и роста инфляционных ожиданий. По этой причине ключевая ставка будет более высокой, чем в базовом сценарии (на 2027 г. – 13–15% годовых).