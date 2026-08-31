ЦБ считает проинфляционный сценарий развития экономики наиболее вероятным

Согласно проинфляционному сценарию, инфляция в 2027 г. составит 4,5–5,5% и вернется к цели в 4% позднее, чем в базовом сценарии. Денежно-кредитная политика будет препятствовать устойчивому ускорению инфляции из-за возникновения вторичных эффектов и роста инфляционных ожиданий. По этой причине ключевая ставка будет более высокой, чем в базовом сценарии (на 2027 г. – 13–15% годовых).