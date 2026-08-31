ЦБ считает проинфляционный сценарий развития экономики наиболее вероятным
Банк России считает проинфляционный сценарий наиболее вероятным из альтернативных вариантов развития экономики. Об этом заявил первый зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте регулятора.
«Но базовый сценарий заведомо гораздо более вероятен, чем все остальные сценарии вместе взятые», – подчеркнул он.
Согласно проинфляционному сценарию, инфляция в 2027 г. составит 4,5–5,5% и вернется к цели в 4% позднее, чем в базовом сценарии. Денежно-кредитная политика будет препятствовать устойчивому ускорению инфляции из-за возникновения вторичных эффектов и роста инфляционных ожиданий. По этой причине ключевая ставка будет более высокой, чем в базовом сценарии (на 2027 г. – 13–15% годовых).
По внешним условиям проинфляционный сценарий ожидает усиление санкционного давления, которое ограничит доступ к технологиям и рост производственного потенциала. Цены, добыча и экспорт российской нефти сложатся ниже, чем в базовом сценарии.
24 июля регулятор снизил ключевую ставку до 14% вопреки консенсус-прогнозу, который выступал за ее сохранение на уровне 14,25%.