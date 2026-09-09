Как на Дальнем Востоке ищут в Китае возможности для своего развития

Когда японцы говорят об оскорблении из-за такого изображения хризантемы, в этом не стоит автоматически считывать оправдание преступлений времен милитаризма Второй мировой, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Владимир Нелидов. Этот 16-лепестковый цветок с конца XIX в. остается гербом Японии, а также, что, возможно, более важно, символом императорского дома, который, в свою очередь, до сих пор ключевая часть их идентичности. Потому можно деконструировать логику японских властей: если бы они совсем никак не отреагировали, то на них внутри страны обрушился бы поток критики. При этом очевидна важность мемориализации событий прошлого, включая преступления японских милитаристов, говорит Нелидов. В конечном счете сейчас ответственность за резкое ухудшение отношений двух стран после 2022 г. лежит на Японии и ее односторонних действиях и эта недружественная позиция косвенно могла повлиять и на политику памяти в России, считает он.