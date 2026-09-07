Сечин рассказал о роли России и КНР в регулировании глобального энергорынка

Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере позволяет двум странам производить треть всей энергии в мире – 4,3 млрд т нефтяного эквивалента в год, что делает их регулятором глобального энергорынка и гарантом мировой энергобезопасности. Об этом 4 сентября в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме во Владивостоке заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.