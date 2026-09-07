Сечин рассказал о роли России и КНР в регулировании глобального энергорынка

Сечин рассказал о роли России и КНР в регулировании глобального энергорынкаСотрудничество двух стран в сфере энергетики создает синергию для их дальнейшего развития
Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере позволяет двум странам производить треть всей энергии в мире – 4,3 млрд т нефтяного эквивалента в год, что делает их регулятором глобального энергорынка и гарантом мировой энергобезопасности. Об этом 4 сентября в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме во Владивостоке заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Он отметил, что установленная мощность генерации Китая превысила 4000 ГВт, только за прошлый год в стране было введено в эксплуатацию более 500 ГВт генерирующих мощностей, что эквивалентно половине установленной мощности Евросоюза или всей мощности Индии.
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