Чем вызван быстрый рост внешней торговли Китая

В основе роста экспорта Китая по-прежнему сильный глобальный спрос на высокотехнологичные товары, включая связанные с ИИ – чипы, оборудование для литографии и пр., а также быстрый рост поставок автомобилей. В целом это эффект долговременной перестройки структуры китайского экспорта с опорой на машинотехническую продукцию, говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. По его словам, традиционные трудоемкие товары – текстиль, мебель, пластиковые изделия, с которыми ассоциируется Китай, такой динамики не дают, но спад их экспорта прошел и по большинству таких позиций, рост составил около или выше 5%. Повлияла и ценовая конъюнктура – общее удорожание технологической продукции, поставки которой физически сократились, но выросли в цене, добавляет Цыплаков. В страновом разрезе идет подъем торговли с США и ЕС, что свидетельствует о преодолении последствий торговых войн 2025 г., продолжает он. Но проблема торгового дисбаланса с Западом усугубилась, так что те же европейцы, несмотря на сделку по гибридным авто, будут давить на Китай, указывает эксперт. С Россией рост торговли объясняется благоприятной ценовой конъюнктурой на сырье из-за фактора Ближнего Востока, и, хотя физические закупки нефти Китаем сократились, поставки из России росли.