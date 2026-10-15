Чем вызван быстрый рост внешней торговли Китая

Чем вызван быстрый рост внешней торговли КитаяРекорды экспорта и импорта ставят под вопрос опору на внутренний спрос
Внешняя торговля Китая резко выросла в сентябре. Экспорт увеличился за семь месяцев к тому же периоду 2025 г. на 36,3% до максимальных в истории $447,18 млрд, а импорт – на 31% также до рекордных $313,66 млрд. Это следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных 14 октября.
В январе – сентябре общий объем внешней торговли страны вырос на 18,8%, достигнув $5,94 трлн.
Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в сентябре составило максимальные с января 2025 г. $133,53 млрд против $119,09 млрд в августе. В сумме за январь – сентябрь оно достигло $938,11 млрд (+8% к аналогичному периоду 2025 г.), уже приближаясь к рекордному профициту торговли за 12 месяцев 2025 г. в $1,2 трлн.
Торговля Китая со всеми ключевыми партнерами увеличилась. На традиционный главный внешний рынок – страны АСЕАН – экспорт в сентябре вырос на 52,3% ($81,7 млрд), за девять месяцев – на 28,7% (до $627,76 млрд). Импорт оттуда в сентябре вырос на 12,4% (до $49,74 млрд), а с января – на 26,6% (до $366,58 млрд).
Экспорт из Китая в ЕС в сентябре вырос на 25,3% (до $60,15 млрд, лучший показатель за семь месяцев) и на 16,4% за январь – сентябрь (до $485,43 млрд). Импорт из ЕС в КНР в сентябре вырос на 0,7% (до $25,35 млрд), а за январь – сентябрь – на 16,4% (до $485,43 млрд).
Экспорт из Китая в США в сентябре вырос на 39,6% (до $47,9 млрд), а за январь – сентябрь – на 9,8% (до $348,19 млрд). Импорт из США в КНР вырос в сентябре на 4,2% (до $13,8 млрд), за январь – сентябрь – на 5,2% до $114,35 млрд. Таким образом, по китайским данным, профицит в торговле КНР с США в сентябре 2026 г. достиг $34 млрд – рекорда с момента пришествия Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 г.
Экспорт Китая в Россию в сентябре вырос на 12,9% (до $13,39 млрд), а за январь – сентябрь – на 33,1% (до $98,06 млрд). Импорт из России в Китай увеличился на 13,9% до $15,67 млрд, а за январь – сентябрь – на 28,6% (до $116,24 млрд). В связи с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И в Баку 14 октября выразил надежду, что в 2024 г. торговля Москвы и Пекина достигнет абсолютного рекорда в $244,8 млрд.
«Данные показывают, что китайская внешняя торговля эффективно отвечала на различные внешние вызовы и сохраняла хорошую динамику. Несмотря на сложную ситуацию на международной арене, постоянное возникновение новых рисков, китайская внешняя торговля демонстрирует все большую жизнеспособность и устойчивость», – заявил замначальника ГТУ КНР Ван Цзюнь на пресс-конференции (цитата по CGTN). Он заявил об ожидании продолжения роста торговли и в IV квартале.
По отдельным позициям рост экспорта автомобилей составил за семь месяцев 54% (до $149,85 млрд), судов – 29,9% (до $52,15 млрд), хотя в физических объемах авто показали рост на 52%, а суда – лишь 1,6%. Экспорт интегральных схем из Китая в сентябре 2026 г. вырос в 2,4 раза г/г (до $45 млрд), за девять месяцев 2026 г. их поставили на $302 млрд.
В основе роста экспорта Китая по-прежнему сильный глобальный спрос на высокотехнологичные товары, включая связанные с ИИ – чипы, оборудование для литографии и пр., а также быстрый рост поставок автомобилей. В целом это эффект долговременной перестройки структуры китайского экспорта с опорой на машинотехническую продукцию, говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. По его словам, традиционные трудоемкие товары – текстиль, мебель, пластиковые изделия, с которыми ассоциируется Китай, такой динамики не дают, но спад их экспорта прошел и по большинству таких позиций, рост составил около или выше 5%. Повлияла и ценовая конъюнктура – общее удорожание технологической продукции, поставки которой физически сократились, но выросли в цене, добавляет Цыплаков. В страновом разрезе идет подъем торговли с США и ЕС, что свидетельствует о преодолении последствий торговых войн 2025 г., продолжает он. Но проблема торгового дисбаланса с Западом усугубилась, так что те же европейцы, несмотря на сделку по гибридным авто, будут давить на Китай, указывает эксперт. С Россией рост торговли объясняется благоприятной ценовой конъюнктурой на сырье из-за фактора Ближнего Востока, и, хотя физические закупки нефти Китаем сократились, поставки из России росли.
В сентябре все эти факторы обеспечили кумулятивный эффект, так как конкретных событий, стимулирующих торговлю, не было. Торговое перемирие с США было ожидаемо и тенденции на закупки «впрок» на случай его срыва не наблюдалось, считает Цыплаков. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, наоборот, полагает, что ускорению роста экспорта все же могли способствовать ожидания от встречи лидеров США и КНР в конце сентября, которые договорились снизить пошлины на товары стоимостью по $30 млрд. В ЕС китайские экспортеры могли действовать на опережение ввиду ожиданий ограничения Брюсселем импорта китайских гибридных автомобилей, считает Беленькая.
Но всплеск внешней торговли демонстрирует, что драйвером роста китайского ВВП остается именно она, согласны эксперты. Это же означает и структурные проблемы китайской экономки. В отчете МВФ от 13 октября отмечается, что показатели экономики Китая во II квартале слабее ожиданий: рост ВВП к тому же периоду прошлого года составил 4,3%, низкая активность внутреннего потребления и ослабление инвестиционной активности, проблемы в секторе недвижимости «были лишь частично компенсированы высокими показателями экспорта». Фонд снизил прогноз роста ВВП КНР в 2026 г. до 4,5% (-0,1 п. п.) – до нижней границы целевого диапазона китайских властей (4,5–5%).
Всплеск внешней торговли Китая показывает, что политика его властей по построению экономики «двойной циркуляции» сбалансированного внутреннего и внешнего спроса буксует, несмотря на формальный рост, говорит Цыплаков. Главный фактор этой неудачи – нехватка инвестиций и беспрецедентно долгое их общее падение. Оно вызвано пассивностью бизнеса и нежеланием инвестировать государства, указывает эксперт. Внутреннее потребление «упорно не хочет расти», ведь на подъеме в Китае «нечеловекоемкие» технологические производства вроде изготовления чипов. При этом трудоемкие производства, где занято больше людей, стагнируют.
В конце сентября Госсовет КНР подтвердил готовность поддержать замедляющуюся экономику и достичь запланированных темпов роста за счет ускорения финансирования бюджетных расходов и своевременного принятия новых мер. Основные ожидания в экономической политике властей Китая до конца года касаются вероятного ускорения бюджетного стимулирования в рамках уже согласованных на год лимитов, говорит Беленькая. В октябре состоится пятый пленум ЦК КПК, а в декабре – Центральная экономическая рабочая конференция, где подведут итоги года и определят ключевые ориентиры и приоритеты на 2027 г., говорит эксперт.