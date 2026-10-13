Китай неожиданно впервые пошел на уступки Европе

Гибридные автомобили занимают важное место в торговле ЕС с Китаем, говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Частично сторонам удалось достигнуть соглашения, но пока это не окончательная договоренность, считает эксперт. По его словам, стороны пытаются избежать реальной торговой войны. По редкоземельным элементам китайская сторона лишь повторила свою позицию о том, что будут создаваться благоприятные условия для выдачи лицензий европейским компаниям по их вывозу. Говорить о радикальном прорыве в торговых переговорах не приходится, но «нет торговой войны – и то хорошо», замечает Цыплаков. При этом для ЕС главная проблема в торговле с Китаем – это большое положительное сальдо и, по статистике, за девять месяцев 2026 г. оно составило $242,5 млрд, что на $45 млрд больше, чем в аналогичный период 2025 г., отмечает Цыплаков. Европейцы проигрывают борьбу Китаю в таких секторах, как производство автомобилей и ВИЭ. С другой стороны, многие товары из Европы вроде оборудования Китаю уже не нужны.