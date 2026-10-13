Китай неожиданно впервые пошел на уступки Европе

Китай неожиданно впервые пошел на уступки ЕвропеРечь идет о сокращении в будущем экспорта гибридных автомобилей
Министерство коммерции Китая 12 октября на своем сайте опубликовало ответ на вопрос журналистов об итогах состоявшегося в Пекине второго раунда консультаций по вопросам торговли и инвестиций с Евросоюзом (ЕС). Из него следует, что стороны действительно пришли к соглашению об ограничении с 2027 г. экспорта в ЕС китайских гибридных автомобилей, включая заряжаемые от внешних источников, на уровне показателей 2025 г. (около 300 000 в год, по данным Евростата). Это значительная добровольная уступка со стороны КНР, которой и добивался на переговорах 8–9 октября глава делегации ЕС еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. Ведь без этого доля китайских гибридов на рынке ЕС бурно росла после введения дополнительных 45%-ных пошлин в 2024 г. на электромобили из КНР, и, согласно оценкам самих еврочиновников, по итогам 2026 г. из КНР будет поставлено примерно 800 000 таких машин (с 2024 г. по 2025 г. поставки утроились).
Сразу по итогам переговоров Китай лишь признавал со своей стороны, что «делегации подробно обсудили торговлю электромобилями и гибридными автомобилями, что позволило избежать усиления напряженности, надежно защитить реальные экспортные интересы китайских предприятий».
Как пишет газета South China Morning Post, согласно условиям сделки после достижения годового лимита в 350 000 гибридных автомобилей порты ЕС не будут принимать автомобили такого вида из Китая. При этом с 2028 г. в течение четырех лет предусмотрено повышение квоты для них ежегодно на 6%. В Китае подчеркнули, что не видят признаков дискриминации, а «квота, которую получит Китай, будет не ниже, чем у любого другого источника импорта в ЕС». Стороны также оставляют за собой право при необходимости на разбирательства по правилам ВТО. Следующий раунд консультаций состоится в марте 2027 г.
Шефчович по итогам переговоров в Пекине с вице-премьером госсовета КНР Хэ Лифэном и министром коммерции Ван Вэньтао еще 9 октября выразил им признательность за то, что Пекин впервые добровольно пошел на упомянутые уступки, что сгладило часть из многочисленных противоречий сторон в торговле. «Очень легко объявить торговую или любую войну, но очень трудно ее остановить», – сказал Шефчович, отчитываясь о промежуточных результатах. Отмечается, что одной из более глобальных целей Брюсселя было подтолкнуть китайские фирмы к переносу своих производственных цепочек в Европу. При этом перед началом переговоров газета Financial Times писала со ссылкой на источники, что КНР отвергла запрос на лимитирование своих поставок гибридных авто. Но, как выразился один из анонимных высокопоставленных чиновников ЕС, сменить позицию китайцев удалось под девизом «клиент всегда прав». Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) приветствовала достижение новой сделки.
Условия нового соглашения с Китаем еще должны быть одобрены лидерами Евросоюза на саммите 15–16 октября, напоминает Forbes. Кроме того, опрошенные им эксперты считают, что Брюссель пока не решил полноценно проблему, а «согласился на меньшую волну [китайских авто], чем прогнозировал». Но на фоне новостей об итогах переговоров фьючерсы на китайский карбонат лития (ключевого сырья в производстве аккумуляторов для электромобилей) упали в цене на 10%.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 12 октября также приветствовал достигнутые договоренности с Пекином. Как выразился Макрон, достигнутые Шефчовичем договоренности позволят Европе лучше защищать свой рынок от «недобросовестной конкуренции».
В ходе переговоров в Пекине стороны также договорились заранее предупреждать друг друга о расширении экспортного контроля, а также обсуждали «вопросы, касающиеся медицинского оборудования, косметики, лекарственных препаратов, инверторов, сельскохозяйственной и пищевой продукции». Для снижения барьеров при поступлении продукции на рынки друг друга дальше будет задействован механизм мониторинга и изучен вопрос о возможности снижения пошлин (включая пошлины на электромобили). Кроме того, Пекин ожидает, что ЕС будет обеспечивать для бизнеса из КНР «справедливые, прозрачные и предсказуемые условия», а для Брюсселя еще одним критическим вопросом были поставки редкоземов и магнитов без усиленного контроля. ЕС сильно обеспокоен проблемой торгового дефицита в его экономических отношениях с Китаем, который в 2026 г. превышает 1 млрд евро в сутки.
Согласно данным КНР, в сентябре 2026 г. Китай всего отправил за рубеж рекордные 917 000 легковых автомобилей (что на 74% больше, чем в сентябре 2025 г.). Среди них на долю машин на новых источниках энергии (электромобили и гибридные) пришелся 61%.
Очень большое число китайских электромобилей и гибридных в странах ЕС связано не только с их прямыми поставками, но и с владением китайцами западными брендами или их производствами, говорит председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. Поэтому новые ограничения прямых поставок будут означать, что Китай воспользуется этими альтернативными вариантами для реализации своей продукции.
Гибридные автомобили занимают важное место в торговле ЕС с Китаем, говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Частично сторонам удалось достигнуть соглашения, но пока это не окончательная договоренность, считает эксперт. По его словам, стороны пытаются избежать реальной торговой войны. По редкоземельным элементам китайская сторона лишь повторила свою позицию о том, что будут создаваться благоприятные условия для выдачи лицензий европейским компаниям по их вывозу. Говорить о радикальном прорыве в торговых переговорах не приходится, но «нет торговой войны – и то хорошо», замечает Цыплаков. При этом для ЕС главная проблема в торговле с Китаем – это большое положительное сальдо и, по статистике, за девять месяцев 2026 г. оно составило $242,5 млрд, что на $45 млрд больше, чем в аналогичный период 2025 г., отмечает Цыплаков. Европейцы проигрывают борьбу Китаю в таких секторах, как производство автомобилей и ВИЭ. С другой стороны, многие товары из Европы вроде оборудования Китаю уже не нужны.
Китай всеми силами стремится не начинать торговую войну с ЕС, соглашается завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. На фоне торгового противостояния Пекина с Вашингтоном второй торговой войны КНР может не выдержать, замечает эксперт. Именно поэтому может показаться, будто Китай идет на уступки Евросоюзу, но одновременно и ЕС попадает в ловушку зависимости от китайских редкоземельных элементов. Китайцам, со своей стороны, некуда деваться – им необходимо продавать что произвели, так как на внутреннем рынке потребить это невозможно (по итогам восьми месяцев 2026 г. потребление китайских домохозяйств выросло всего на 1% против 14% роста экспорта). Китайцы признают, что у них наблюдается инволюция, т. е. переизбыток производственных мощностей и конкуренции на внутреннем рынке, но делают это в юридически обтекаемых формах, чтобы не давать поводов для расследования в рамках ВТО, говорит Луконин. А выстроить такую мощную промышленную систему КНР удалось в том числе за счет субсидий, резюмирует эксперт.