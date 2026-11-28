Минтранс готовит соглашение с КНР о поездках на личных автомобилях
Минтранс РФ дорабатывает проект соглашения с Китаем о поездках через границу на личных авто, учитывая замечания ведомств и приграничных регионов. Об этом в интервью ТАСС заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.
По его словам, сейчас документ дорабатывается с учетом замечаний профильных ведомств и приграничных регионов – Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев, а также Амурской области.
Ядров отметил, что соглашение даст гражданам возможность пересекать границу с Китаем на легковых автомобилях вместимостью до восьми посадочных мест через несколько пунктов пропуска.
В сентябре на полях ВЭФа занимавший пост главы Минтранса нынешний вице-премьер Андрей Никитин заявил, что ведомство ведет переговоры с Китаем о заключении двустороннего соглашения, которое позволит физлицам пересекать границу на личных автомобилях. Речь шла о переходах «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган». Как отмечал Никитин, технических проблем с переходами нет, они готовы к работе. Стороны обсуждали срок действия водительских прав – как долго российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские – в России.