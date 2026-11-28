Сейчас под арестом находится и глава Мурманской области Андрей Чибис. Следствие предъявило ему обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса России) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чибиса задержали в Москве 23 ноября, 25 ноября его арестовали на два месяца. Уголовное дела по обвинению группы лиц связано с хищением более 39 млн руб. из бюджета регионального министерства строительства, растратой свыше 1 млрд руб. выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, а также незаконными валютными операциями. 24 ноября президент России Владимир Путин освободил Чибиса от должности.