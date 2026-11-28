Подсчеты «Ведомостей»: 13 глав регионов получили реальные сроки с 2011 года
Среди губернаторов, попавших под следствие после 2011 г., реальные сроки получили 13 человек. Это следует из расчетов «Ведомостей», сделанных на основе открытых источников и материалов СМИ.
Из 23 чиновников, находившихся под преследованием, только трое получили условный срок, а дела против еще троих были прекращены до суда.
Общий экономический ущерб от преступлений 21 губернатора, получивших реальный или условный сроки, составил примерно 9 млрд руб., а общая сумма штрафов и взысканий в пользу государства – порядка 3,2 млрд руб. Наибольший ущерб – 3,8 млрд руб. – был причинен действиями преступного сообщества под руководством экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и юриста группы «Торэкс» Николая Шухова. По данным следствия, его участники похитили более 2 млрд руб. средств МСП-банка и $8,7 млн у британской компании Global Metcorp Ltd. Суд назначил Фургалу 25 лет лишения свободы.
Сейчас под арестом находится и глава Мурманской области Андрей Чибис. Следствие предъявило ему обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса России) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чибиса задержали в Москве 23 ноября, 25 ноября его арестовали на два месяца. Уголовное дела по обвинению группы лиц связано с хищением более 39 млн руб. из бюджета регионального министерства строительства, растратой свыше 1 млрд руб. выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, а также незаконными валютными операциями. 24 ноября президент России Владимир Путин освободил Чибиса от должности.
Под следствием экс-глава Рязанской области Николай Любимов. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму свыше 270 млн руб. Одна из взяток, в размере 252 млн руб., была получена за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Другие взятки – 12 и 8 млн руб. – предназначались за содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования. Любимова арестовали в конце 2024 г. Уголовное дело в его отношении возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере),