Суд назначил Фургалу 25 лет лишения свободы
Бабушкинский суд Москвы огласил приговор в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. С учетом первого приговора ему назначили 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил корреспондент «Ведомостей».
12 февраля 2023 г. Люберецкий городской суд признал Фургала виновным по делу об организации убийств бизнесменов и покушения и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. 20 декабря 2024 г. Генеральная прокуратура добилась конфискации в доход государства более 8,5 млрд руб. имущества экс-губернатора Хабаровского края.
В рамках второго дела Фургала обвиняют по ст. 159 (мошенничество) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Суд установил, что он незаконно управлял коммерческими структурами группы «Торэкс», которая входит в территорию опережающего развития «Хабаровск». Через эти предприятия он и его предполагаемые соучастники организовали схему по выводу активов МСП-банка, электрометаллургического завода «Амурсталь» и иностранной компании Global Metcorp Ltd.
Согласно материалам дела, в период с 2018 по 2020 г. под руководством Фургала и юриста группы «Торэкс» Николая Шухова участники сообщества похитили более 2 млрд руб. средств МСП-банка и $8,7 млн у британской компании Global Metcorp Ltd. Общий ущерб, причиненный действиями преступного сообщества, следствие оценило не менее чем в 3,8 млрд руб.
15 октября «Ведомости» писали, что гособвинитель Михаил Резниченко запросил для Фургала 22 года лишения свободы по уголовному делу, связанному с созданием преступного сообщества и рядом экономических преступлений. Кроме того, он запросил для бывшего губернатора Хабаровского края штраф в размере 11 млн руб.