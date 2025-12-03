Суд назначил Фургалу 25 лет лишения свободы

В рамках второго дела Фургала обвиняют по ст. 159 (мошенничество) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Суд установил, что он незаконно управлял коммерческими структурами группы «Торэкс», которая входит в территорию опережающего развития «Хабаровск». Через эти предприятия он и его предполагаемые соучастники организовали схему по выводу активов МСП-банка, электрометаллургического завода «Амурсталь» и иностранной компании Global Metcorp Ltd.