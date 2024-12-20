Генпрокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства«Ведомости» узнали подробности искового заявления к бывшему губернатору Хабаровского края
Как выяснили «Ведомости», Генпрокуратура заявила гражданский иск к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в интересах России в конце июля 2024 г. Иск был подан и к компаниям, которые, как было установлено надзорным органом, приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на государственной службе. Это были коммерческие предприятия, в основном связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов: ООО «Сталком», ООО «Митекс», ООО «Аскольд», ООО «Производственная компания «Хабаровскметаллторг», ООО «Трансконтейнергрупп», ООО «Восток лом», ООО «Амурметалл-ресурс», ООО «Алькума» и ООО «Дальпромснаб». Почти все из них сейчас признаны банкротами.
По словам собеседника «Ведомостей», прокурорская проверка показала, что в период исполнения должностных обязанностей (в 2007–2020 гг.) Фургал вопреки российскому закону контролировал в Дальневосточном регионе заготовку, реализацию отходов и лома черных металлов и изготовление из них новой продукции. При этом в декларациях о доходах с предпринимательской деятельности сведений об этом не было, следует из иска. В суде представитель прокуратуры представил доказательства о том, что Фургал в указанный период лично и через доверенных лиц управлял деятельностью предприятий группы «Торэкс». Кроме того, экс-губернатор владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ему Николая Мистрюкова (бывший партнер, который признал вину и дал изобличающие показания на губернатора), замдиректора ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрия Козлова и прочих подставных лиц. В 2021 и в 2022 гг. в Железнодорожном районном суде Хабаровска по результатам рассмотрения нескольких уголовных дел против руководителей компаний в судебных решениях было отражено, что они являлись либо фиктивными руководителями, либо работниками предприятий подконтрольной группы. Из материалов дела следует, что Фургал, в свою очередь, производил отчуждение и передачу долей в компаниях подконтрольным ему лицам. Вместе с тем сам фактически выступал лицом, выполняющим в этих организациях управленческую функцию. Доход извлеченных из деятельности соответчиков по иску с Фургалом, по мнению Генпрокуратуры, не задекларировал и скрывался от контролирующих органов.
В справке Управления ФНС по Хабаровскому краю от декабря 2023 г., рассказал источник, говорилось, что группа «Торэкс» получила от соответчиков по иску доход в размере 8 596 234 308 руб. Тем самым, пришли к выводу в надзорном органе, Фургал пренебрег наиболее важными мерами противодействия коррупции, к которым относится добросовестное декларирование доходов и имущества чиновников.
Первое дело Фургала
12 февраля 2023 г. Люберецкий городской суд признал Фургала виновным по делу об организации убийств бизнесменов и покушения и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Вместе с ним наказание получили три других фигуранта: Андрей Карепов – 21 год колонии, Андрей Палей – 17 лет, Марату Кадырову был назначен наименьший срок в виде 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова. Участники группы, по данным следствия, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского.
Непосредственным организатором убийств и покушения стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями признаны Палей и Кадыров. Обвинения по делу были предъявлены и бывшему деловому партнеру Фургала и экс-совладельцу завода «Амурсталь» Николаю Мистрюкову. Он в отличие от других четырех фигурантов дела свою вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания.
Апелляционная инстанция признала этот приговор законным.
Суд не нашел оснований отказать Генпрокуратуре в обращении в доход государства этих средств и иск был удовлетворен, следует из картотеки суда. В публикациях групп, поддерживающих осужденного экс-губернатора, говорится, что он с этим решением суда не согласен и будет подавать жалобу в апелляционную инстанцию. Оперативно связаться с представителями Фургала «Ведомостям» не удалось.
В настоящий момент в Бабушкинском суде Москвы полным ходом идет процесс по второму уголовному делу против Фургала – «экономическому». Оно связано с хищением средств единственного на Дальнем Востоке электрометаллургического предприятия по выплавке стали – завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск»). На скамье подсудимых с осужденным экс-губернатором еще семь обвиняемых: юрист группы «Торэкс» Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, замдиректора по безопасности «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов, директор компании «Дальневосточный монолит» Евгения Аверьянова, главбух группы «Торэкс» Галина Алейникова, финансовый директор «Торэкса» Владислав Кармашков, директор «Строителя» Геннадий Савочкин.
Что такое «Амурсталь»
«Амурсталь» (ранее «Амурметалл») – единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 г. завод приобрела компания «Торэкс» (резидент территории опережающего развития «Хабаровск»), став его стратегическим инвестором. В феврале 2020 г. сменился собственник завода. Компании «Армада», бенефициаром которой является московский бизнесмен Павел Бальский, ранее принадлежало 50% «Торэкс-Хабаровск». Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат экс-супруге Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника на заводе был назначен новый гендиректор – Григорий Фрейдин, он сменил на этом посту Сергея Кузнецова.
Уголовное дело было возбуждено в октябре 2021 г. На тот момент Фургал находился в СИЗО «Лефортово» уже полтора года (по делу об организации убийств в регионе). 22 июня 2023 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в окончательной редакции, писали «Ведомости».
По версии следствия, с 2017 по 2018 г. Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы «Торэкс» (резидент территории опережающего развития «Хабаровск»), в целях хищения активов АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и совершения других тяжких преступлений против собственности создал преступное сообщество. Следователи пришли к выводу, что предполагаемые участники ОПС под руководством Фургала и юриста группы «Торэкс» Николая Шухова с декабря 2018 г. по июль 2020 г. похитили более 2 млрд руб., принадлежавших указанному банку. Также следствием установлено, что подсудимые похитили $8,7 млн иностранной компании «Глобал меткорп лимитед». Кроме того, по данным следствия, обвиняемые пытались похитить имущество ООО «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд руб. Но им это не удалось, поскольку к тому моменту они уже были задержаны правоохранительными органами.