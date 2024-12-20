Генпрокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства

По словам собеседника «Ведомостей», прокурорская проверка показала, что в период исполнения должностных обязанностей (в 2007–2020 гг.) Фургал вопреки российскому закону контролировал в Дальневосточном регионе заготовку, реализацию отходов и лома черных металлов и изготовление из них новой продукции. При этом в декларациях о доходах с предпринимательской деятельности сведений об этом не было, следует из иска. В суде представитель прокуратуры представил доказательства о том, что Фургал в указанный период лично и через доверенных лиц управлял деятельностью предприятий группы «Торэкс». Кроме того, экс-губернатор владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ему Николая Мистрюкова (бывший партнер, который признал вину и дал изобличающие показания на губернатора), замдиректора ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрия Козлова и прочих подставных лиц. В 2021 и в 2022 гг. в Железнодорожном районном суде Хабаровска по результатам рассмотрения нескольких уголовных дел против руководителей компаний в судебных решениях было отражено, что они являлись либо фиктивными руководителями, либо работниками предприятий подконтрольной группы. Из материалов дела следует, что Фургал, в свою очередь, производил отчуждение и передачу долей в компаниях подконтрольным ему лицам. Вместе с тем сам фактически выступал лицом, выполняющим в этих организациях управленческую функцию. Доход извлеченных из деятельности соответчиков по иску с Фургалом, по мнению Генпрокуратуры, не задекларировал и скрывался от контролирующих органов.