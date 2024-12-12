Суд отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области Любимова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова. Уголовное дело в его отношении возбуждено по по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Экс-губернатора арестовали на два месяца. По версии следствия, Любимов получил взятку «в виде денег, иного имущества <...> за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом». 11 декабря Любимов сообщил, что слагает свои полномочия сенатора России от Рязанской области в Совфеде, и поблагодарил жителей региона.
О том, что Совет Федерации рассмотрит досрочное прекращение полномочий сенатора от Рязанской области, сообщалось еще 10 декабря. Полномочиями парламентарий был наделен с 22 сентября 2022 г., они должны были закончиться в сентябре 2027 г.
Любимову 53 года. В 1993 г. он окончил Калужский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-политических дисциплин», а в 2001 г. – Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «юрист». В 2010–2015 гг. работал заместителем губернатора Калужской области, в 2015–2016 гг. был председателем законодательного собрания региона. В 2017–2022 гг. занимал должность губернатора Рязанской области. До назначения в Совет Федерации Любимов был вице-президентом Московского финансово-промышленного университета «Синергия».