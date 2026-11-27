Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
В 21:13 «Росавиация» сообщила, что аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений воздушного пространства. Меры приняты по соображениям безопасности. В 22:16 «Росавиация» сообщила об ограничениях в работе аэропорта «Домодедово».
В ночь на 27 ноября силы ПВО уничтожили 318 украинских беспилотников над 11 регионами России. В течение 27 ноября силы ПВО сбили 74 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ. За неделю российские ПВО ликвидировали 5422 дрона.
24 ноября Собянин сообщил, что с вечера 23 ноября в сторону Московского региона летели 355 украинских беспилотников. Из них 63 устройства были ликвидированы на подлете к столице, остальные – на дальних подступах.