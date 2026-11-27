В 21:13 «Росавиация» сообщила, что аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений воздушного пространства. Меры приняты по соображениям безопасности. В 22:16 «Росавиация» сообщила об ограничениях в работе аэропорта «Домодедово».