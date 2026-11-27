Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что за ночь в небе над регионом было сбито 45 украинских БПЛА. Ладожский мост не пострадал, но был временно перекрыт – с него работали мобильные огневые группы. Раненых и повреждений нет.