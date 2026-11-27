Силы ПВО сбили более 300 украинских беспилотников
За ночь дежурные силы ПВО сбили 318 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Российские военные поразили воздушные цели над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей и Крыма.
С вечера 26 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, Калуги («Грабцево»), Пскова, петербургского «Пулково».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что за ночь в небе над регионом было сбито 45 украинских БПЛА. Ладожский мост не пострадал, но был временно перекрыт – с него работали мобильные огневые группы. Раненых и повреждений нет.