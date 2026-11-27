«Сбер» хочет взыскать 1,2 млрд рублей с «Юникредитбанка» и UniCredit S.p.A.
«Сбербанк» хочет взыскать с «Юникредитбанка» и итальянской UniCredit S.p.A. 1,2 млрд руб. и намерен использовать все доступные правовые инструменты для защиты своих интересов. Иск связан с удержанием средств с 2022 г. из-за соблюдения ответчиками односторонних санкций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на банк.
«Сбербанк» просил запретить ликвидацию, реорганизацию и продажу акций «Юникредитбанка», ФНС – регистрационные действия, а реестродержателю – изменение записей о пакете 0,48% акций UniCredit. Банк также добивался ареста денег итальянской компании на счетах в российском банке в пределах 161,8 млн руб. и 11,08 млн евро, а в части требований, не покрытых арестом, – 11,83 млн ОФЗ выпуска 26228RMFS и 36,96 млн ОФЗ выпуска 26232RMFS, а также пакета 0,48% акций.
В конце прошлой недели Арбитражный суд Москвы отказал в обеспечительных мерах. Сбербанк уже два раза получал отказ – 5 и 22 мая 2026 г. После распоряжения президента банк вновь обратился за мерами, очередное заявление подано 26 октября.
Суд указал, что заявленные меры «прямо противоречат указанному правовому акту», сославшись на президентское распоряжение. Запрет реорганизации и продажи акций заблокировал бы разрешенную сделку, отмечают эксперты. Юристы считают, что продажа «Юникредитбанка» не освобождает его от обязательств перед «Сбербанком», но взыскать деньги с UniCredit может стать сложнее: после сделки компания перестанет владеть акциями в России, а оплата может оказаться за рубежом.
«Поэтому запрет продажи мог быть попыткой сохранить в России конкретный актив итальянской компании до окончания спора», – пояснила руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова.
7 мая UniCredit подписал необязывающее предварительное соглашение о продаже части российской дочерней компании (АО «Банк») частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Сделка предусматривает разделение российского бизнеса на две структуры. После завершения процесса новый банк останется в собственности UniCredit, тогда как оставшаяся часть бизнеса перейдет инвестору из ОАЭ. В компании подчеркнули, что соглашение ускоряет переориентацию деятельности UniCredit в России в основном на международные платежи преимущественно в евро и долларах США для западных и российских корпоративных клиентов, не находящихся под санкциями.