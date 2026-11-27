Армия России ударила по выпускавшему ударные БПЛА «Термопласту» на Украине
В ночь на 27 ноября российские военные ударили дронами по объектам транспортной инфраструктуры, военной промышленности и судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в Хмельницкой области поражено предприятие «Термопласт» в Летичеве, выпускавшее ударные БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
В Запорожье удар нанесен по заводу «Мпка-Украина», поставляющему электротехническую продукцию для ВСУ, и по объекту транспортной инфраструктуры. В Кривом Роге и Житомире поражены электроподстанции 330 кВ, обеспечивающие работу предприятий ВПК.
В Белой Церкви Киевской области уничтожен логистический центр, где хранились компоненты для твердого ракетного топлива. Также уничтожены четыре железнодорожных локомотива в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области, задействованные для перевозки вооружения и техники. В Черном море юго-западнее Одессы поражено судно-сухогруз с военными грузами.
26 ноября, по данным оборонного ведомства РФ, Армия России поразила электроподстанцию 330 кВ в Харькове. В населенном пункте Зеленый Гай Днепропетровской области российские военные ударили по электроподстанции 150 кВ, а в населенном пункте Радомышль Житомирской области – по электроподстанции 110 кВ. они обеспечивали электроэнергией объекты ВПК Украины. В Черном море южнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял грузы двойного назначения для обеспечения украинской армии.