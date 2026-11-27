26 ноября, по данным оборонного ведомства РФ, Армия России поразила электроподстанцию 330 кВ в Харькове. В населенном пункте Зеленый Гай Днепропетровской области российские военные ударили по электроподстанции 150 кВ, а в населенном пункте Радомышль Житомирской области – по электроподстанции 110 кВ. они обеспечивали электроэнергией объекты ВПК Украины. В Черном море южнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял грузы двойного назначения для обеспечения украинской армии.