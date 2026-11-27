Бизнес просит ускорить рассмотрение в ГД законопроекта об автономном транспортеПроект в том числе определяет ответственных за причинение вреда при управлении беспилотным авто
«Деловая Россия» попросила ускорить рассмотрение в Госдуме законопроекта о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС). Такое письмо председатель бизнес-объединения Алексей Репик направил вице-спикеру Госдумы Виталию Савельеву в октябре. Копия документа есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.
Правительство внесло законопроект о ВАТС в Госдуму 13 ноября. Дата его рассмотрения в первом чтении еще не определена. Действие документа предлагается распространить на транспортные средства с третьим, четвертым и пятым уровнями автоматизации. На третьем уровне автомобиль самостоятельно управляет движением, но водитель должен принять управление по сигналу системы. Четвертый уровень допускает движение без водителя в определенных условиях, а пятый предусматривает полностью автономное управление без участия человека.