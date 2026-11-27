Правительство внесло законопроект о ВАТС в Госдуму 13 ноября. Дата его рассмотрения в первом чтении еще не определена. Действие документа предлагается распространить на транспортные средства с третьим, четвертым и пятым уровнями автоматизации. На третьем уровне автомобиль самостоятельно управляет движением, но водитель должен принять управление по сигналу системы. Четвертый уровень допускает движение без водителя в определенных условиях, а пятый предусматривает полностью автономное управление без участия человека.