«Увидеть все»: фильм-афера об аферисткеВ прокат вышел документальный хит о самой известной мошеннице Силиконовой долины
Элизабет Холмс, самая известная аферистка в новейшей истории, обманувшая инвесторов на сотни миллионов долларов, приговорена к 11-летнему тюремному сроку и через месяц должна отправиться отбывать наказание. Но Холмс упорствует до последнего – пусть весь мир и ополчился против нее, она не признает себя виновной. И последние дни на свободе девушка проводит в компании съемочной группы – ее семья пригласила к себе домой документалистов и разрешила снимать что угодно и когда угодно (хоть ночью, хоть в душе), чтобы доказать: Холмс нечего скрывать, она не монстр и не манипулятор, а талантливый изобретатель, которого оклеветали. Документалист Нейтан Филдер взялся за проект с явным скепсисом, однако, чем больше он проводит здесь времени, тем сильнее его терзают сомнения: а вдруг и правда Холмс ни в чем не виновата?
Если спросить среднестатистического зрителя в США, какой последний документальный фильм он посмотрел за последние пару лет, то с весомой долей вероятности тот ответит – «Увидеть все». Первый совместный фильм двух известных режиссеров Нейтана Филдера и Ланса Оппенгейма стал вирусным хитом и смог выйти за пределы обычной аудитории документального кино. При бюджете в $7 млн мировые сборы уже превысили $100 млн, и свой вклад в копилку внесла и Россия. За первую неделю проката у нас сборы «Увидеть все» перевалили за 50 млн руб., что опять-таки для документальной ниши результат просто выдающийся.