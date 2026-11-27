Элизабет Холмс, самая известная аферистка в новейшей истории, обманувшая инвесторов на сотни миллионов долларов, приговорена к 11-летнему тюремному сроку и через месяц должна отправиться отбывать наказание. Но Холмс упорствует до последнего – пусть весь мир и ополчился против нее, она не признает себя виновной. И последние дни на свободе девушка проводит в компании съемочной группы – ее семья пригласила к себе домой документалистов и разрешила снимать что угодно и когда угодно (хоть ночью, хоть в душе), чтобы доказать: Холмс нечего скрывать, она не монстр и не манипулятор, а талантливый изобретатель, которого оклеветали. Документалист Нейтан Филдер взялся за проект с явным скепсисом, однако, чем больше он проводит здесь времени, тем сильнее его терзают сомнения: а вдруг и правда Холмс ни в чем не виновата?